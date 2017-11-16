Сакральный "женский день", или Почему выходной 8 марта лучше отменить

"Мы должны упразднить как выходной день 8 марта. Также поддерживаю позицию о необходимости упразднить норму перенесения праздничных дней с выходных на понедельник", - написала на своей странице в Facebook вице-спикер ВР Ирина Геращенко. Такими она видит следующие шаги по приведению в порядок украинского календаря после того, как парламент большинством голосом сделал 2 мая рабочим днём, а 25 декабря – выходным.

Пока не ясно, учтены ли парламентом рекомендации Украинского Института национальной памяти. Ведь его глава Владимир Вятрович недавно поставил свою подпись под очередным вариантом проекта Закона Украины "О государственных и других праздниках, памятный и скорбных датах". А на своей странице в Facebook призвал всех желающих изучить инфографику, иллюстрирующую ключевые позиции документа. И, если парламент проголосует за весь пакет, украинский календарь претерпит несколько важных и одновременно спорных изменений.

Отметим, что это уже не первая попытка УИНП вывести праздничные и скорбные дни из общего - не столько с нынешней Россией, сколько с несуществующим СССР, контекста.

Значительная часть украинцев готова получить дополнительный выходной, и желательно – не один. При этом на размен даже в пропорции "три к одному" они не согласны, когда речь заходит о днях 8 марта и 9 мая. То есть, даже если выходным, согласно упомянутому законопроекту, будет каждая вторая пятница сентября в честь Дня семьи, а 9 марта тоже сделают нерабочим в честь дня рождения национального поэта Тараса Шевченко, от выходного по случаю 8 марта большинство украинских женщин не откажется, как минимум, ещё полсотни лет. А факт, что против этого выходного Ирина Геращенко, которая публично выступает за права женщин и при этом не видит в упразднении советского праздника, "Оппозиционный блок" не волнует. На борьбе за него они давно строят свою риторику. И теперь наверняка выступят за возвращение 2 мая и станут критиковать решение по 25 декабря.

Показательно, что даже прогрессивные украинки, не скрывающие своей патриотической позиции, меняют риторику, когда речь идёт о том, чтобы 8 марта стало рабочим днём. Примерно так же русский либерализм заканчивается на украинском вопросе. И противостоять фанаткам государственного выходного на 8 марта даже сложнее, чем российской агрессии.

О том, что с женщинами лучше не связываться, хорошо знают образованные люди, читавшие комедию Аристофана "Лисистрата", написанную ещё до нашей эры. По сюжету, женщины сговорились против мужчин и отказывали им в близости, пока те не прекратят воевать. Как думаете, кто первый сдался? Народ попроще, в первую очередь – рождённый в СССР, знает "Поднятую целину" Михаила Шолохова, между прочим – Нобелевского лауреата. В этом романе беспартийные селянки чуть не убили коммуниста, председателя сельсовета, потому что им не нравилась его политика. Показательно, что даже прогрессивные украинки, не скрывающие своей патриотической позиции, меняют риторику, когда речь идёт о том, чтобы 8 марта стало рабочим днём. Примерно так же русский либерализм заканчивается на украинском вопросе. И противостоять фанаткам государственного выходного на 8 марта даже сложнее, чем российской агрессии.

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Но теперь тема 8 марта может отойти на второй план. Ведь речь идёт о чём-то более сакральном, чем так называемый "женский день". Причём сакральном в прямом смысле слова – традиционных праздниках, связанных с верованиями. А именно: 25 декабря Украина будет праздновать Рождество Христово за григорианским календарём. При том, что Рождество Христово за юлианским календарём никто не отменяет. Однако такая легализация даты, позволяющей отмечать праздник вместе с большинством западных стран, может запутать украинцев. У которых появится, в отличии от других стран, два официальных Рождества – католическое и православное.

И дело не только в вероисповедании. Традиционно в культуре празднования Рождества день рождения младенца Иисуса отмечается за неделю до прихода Нового года. Это связано не с тем, кто в какую церковь ходит, а, в том числе, с рождественским постом, который верующие соблюдают. Придя к власти, большевики со временем изменили календарь с григорианского на юлианский. Однако, по юлианскому Новый год наступал тоже после Рождества. То есть, в ночь с 13 на 14 января. Это тоже не проблема. Вот только Рождество советская власть отменила совсем. Хоть католическое, хоть православное. И вообще, какие католики при советской власти, о чём вы! А когда традиции стали возвращаться и даже культивироваться, сложилась странная картина. Новый год празднуем по григорианскому календарю, Рождество – по юлианскому. Оставляя за собой право отметить Старый Новый год.

Отмечать Рождество после Нового года – постсоветская традиция. Которая, как и государственный праздник 8 марта, оставляет украинцев в российской и советской системах координат одновременно. Но предложения привести наш календарь в соответствие с европейским звучат уже давно. И касается не условно сакрального "женского дня", а именно рождественских праздников.

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Часть активистов Facebook требует отказаться от 7 января в пользу 25 декабря. Тем более, что это уже выходной. А за прежней закрепить статус вроде Старого Рождества. Их оппоненты считают такие решения преждевременными, ведь они не будут способствовать консолидации общества, уж точно не "сшивая" Украину.

Кстати, проект УИНП не предлагал делать 25 декабря выходным, это можно увидеть, изучив документ. Но отныне новый выходной расширяет перечень традиционных праздников, узаконивая желания значительной части населения нашей страны отпраздновать Рождество официально, вместе с Европой. Однако украинское католики до нынешнего решения ВР праздновали своё Рождество. Не имея при этом выходного. Значит, 8 марта женщины, которые ещё не оторвались от советских традиций ментально, тоже могут собраться, выпить мартини, и выходной день для праздника не нужен. А вот коррекция календаря в указанном направлении в перспективе способна уменьшать уровень ностальгии по Советскому Союзу, якобы справедливому государству, где у всех всё было за бесплатно.

Чем меньше СССР в головах – тем меньше "русского мира". Чем меньше "русского мира" - тем меньше войн, горя и лишений. Ради этого стоит принять и выходной на День семьи, и отказ от выходного на 8 марта, и даже - Старое Рождество.

Андрей Кокотюха