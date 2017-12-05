Иллюзия независимости. Почему РПЦ никогда не отпустит УПЦ

Людмила Филипович
доктор философских наук, профессор, заведующая отделом истории религии и практического религиоведения Института философии им. Г. Сковород
5 декабря 2017, 06:45

УПЦ МП вынуждена будет продемонстрировать, насколько она повзрослела за последние 25 лет.

РПЦ никогда не отпустит УПЦ

Сообщение о том, что Русская православная церковь признала независимый статус Украинской православной церкви Московского патриархата с центром управления в Киеве, не следует воспринимать буквально. Ведь на самом деле РПЦ никуда не отпустила украинскую церковь и не избавила ее от своего влияния.

Данное решение принято не случайно и не просто так. Ведь сегодня над УПЦ Московского патриархата нависла опасность того, что ее служения будут запрещены. Так случится, если будет принят законопроект № 4812, согласно которому на территории Украины будет ограничена деятельность тех религиозных организаций, центры управления которых находятся в стране-агрессоре. Уже сейчас процесс регистрации уставов УПЦ МП идет очень сложно... Теперь же в Московском патриархате смело смогут сказать, что центром их жизни является Киев, а их решения самостоятельны.

Возможно, это снимет напряжение, но — лишь формально. Ведь с тем же успехом можно сказать, что центром Московской патриархии РПЦ является не Данилов монастырь, а Сергиев посад. Но, по сути, ничего не изменится.

Так что политика РПЦ по отношению к Украинской православной церкви останется такой же, как и была. Российская церковь никуда не отпустит украинскую, ведь это наполовину уменьшит количество ее парафий, священнослужителей, в конце концов, ее влиятельность.

С одной стороны, РПЦ, якобы признав, что Киев является центром Украинской православной церкви, сделала шаг вперед. А с другой — она параллельно внесла такие изменения в свой Устав, которые существенно ограничивают автономность Украинской православной церкви, которая была предоставлена еще в начале 90-х годов специальной грамотой Алексия ІІ.

Самостоятельность жизни некоторых парафий УПЦ останется прежней, поскольку рука патриарха Кирилла вряд ли туда дотянется. Посему, скорее всего, в таких парафиях все будут решать местные епископы.

А вот всеукраинские общецерковные решения отныне должны будут получать "благословение", а на самом деле — одобрение и разрешение Москвы. Например, если на Архиерейском соборе в Украине захотят выбрать нового митрополита киевского, который будет не по нраву Москве, мы не сможем этого сделать, и, в итоге, получим того митрополита, который будет угоден Москве.

Сейчас стоит вопрос — изменится ли УПЦ МП в своем отношении к украинскому обществу, в частности, к стремлению Украины быть независимой? Ведь во всех документах, которые принял Архиерейский собор, а особенно — в выступлении митрополита УПЦ МП Онуфрия Украина как государство подчеркнуто не звучала. Онуфрий будто стыдился в своем отчете перед "московскими сотоварищами" назвать страну, гражданином которой он является, независимым государством. Он называл ее "землей", "территорией" — как угодно, но не Украиной.

Показательным будет следующий момент: будут ли во время богослужений в церквях УПЦ МП первым поминать Московского патриарха. До сих пор у нас была либеральная ситуация: кто хотел — поминал, кто не хотел — не поминал. Такой порядок установил еще митрополит Владимир (Сабодан), дабы избежать конфликтов внутри парафий.

В решениях этого Архиерейского собора заложено множество конфликтных моментов. И в такой ситуации УПЦ МП вынуждена будет продемонстрировать, насколько она повзрослела за последние 25 лет, а особенно — после событий Майдана 2013-2014 годов.  

Людмила Филиповичдоктор философских наук, профессор, заведующая отделом истории религии и практического религиоведения Института философии им. Г. Сковороды НАН Украины, вице-президент Украинской ассоциации религиоведов, исполнительный директор Центра религиозной информации и свободы

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