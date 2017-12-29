Топ-10 событий 2017 года, изменивших жизнь украинцев

Уходящий 2017-й запомнился украинцам началом громкого заочного процесса над беглым президентом Виктором Януковичем, масштабными взрывами на складах боеприпасов в Калиновке. В этом же году парламент ввел квоту 75% вещания на украинский на общегосударственных каналах и проголосовал закон о противодействии домашнему насилию. А еще изменился календарь праздников: выходным стало католическое Рождество 25 декабря, а рабочим – 2 мая. Но главными событиями года стали:

Искаженная медреформа

После долгих споров и протестов парламент дал старт медицинской реформе. В начале декабря Президент Петр Порошенко пообещал подписать одобренный депутатами документ, но пока этого не сделал.

Месяцы обсуждений и сотни поправок – такой долгий путь ко второму чтению проделал министерский законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг. За это время его изменили практически до неузнаваемости, внеся сотни поправок. Основное из них – отказ от соцвыплат и международных протоколов. В результате закон предусматривает лишь "зеленый список" услуг, расходы на которые государства покрывает полностью, и "красный", - когда пациент платит всю сумму из собственного кармана, а использование международных протоколов будет носить лишь рекомендационный характер.

Но к изменениям все-таки надо готовиться. Во-первых, государство будет финансировать не медучреждения, а платить за услуги, предоставленные конкретному пациенту. Таким образом, реализуется принцип: "деньги ходят за пациентом". Теперь любой из нас сможет выбрать семейного врача, заключить с ним договор, а государства оплатит его услуги. Больше у врача пациентов – выше его заработная плата. Поэтому семейные врачи могут стать самой престижной специализацией. Во-вторых, каждый год Кабмин будет устанавливать перечень медицинских услуг, которые должно оплачивать государство. Это, так называемый, "зеленый список". Насколько длинным он будет – покажет бюджет на медицину. В-третьих, создается Национальная служба здоровья – заказчик медицинских услуг.

Образовательный прорыв

12 лет обучения вместо 11 в школе, повышение зарплат учителям и сокращение количества предметов – с 22 до 9. Верховная Рада одобрила Закон "Об образовании" 5 сентября. Согласно этому документу, учителям можно проявлять творчество в преподавании и работать про разработанным ими же программам, а школам предстоит получить куда больше автономии, в частности самим выбирать директора - один раз каждые шесть лет.

Правда, обо всем этом в обществе говорили куда меньше, чем о седьмой статье закона, которая устанавливает язык обучения – государственный. Именно она внесла непонимание в наши отношения между некоторыми соседними странами, в частности Венгрией. Сразу после сентябрьского голосования руководство этой страны заявило об ущемлении прав национальных меньшинств в Украине, в частности возможном закрытии венгерских школ в Закарпатье, что приведет к прекращению поддержки украинских проектов в ЕС.

Пока министр образования Лилия Гриневич ездила с разъяснительными визитами в места компактного поселения венгром, в Венеции консультативный орган при Совете Европы рассматривал текст образовательного закона. В начале декабря комиссия огласила результаты. Среди существенных замечаний – продлить переходной период для имплементации языковой статьи (не до 2020 года). В остальном – все без изменений. Усовершенствовать закон будут другими документами – законами и постановлениями Кабмина. Они же понадобятся и для запуска других новшеств.

Пенсионные подсчеты

Этой осенью депутаты ввели новую формулу расчета пенсии и просмотрели требования к страховому стажу.

Первыми изменения почувствовали несколько миллионов пенсионеров. Буквально через несколько недель после голосования в зале, они получили обновленные выплаты – кто-то на несколько сотен гривен больше, кто-то – на несколько тысяч. Кому и насколько повышать – считали индивидуально. И это как раз одно из новшеств реформы. Отныне размер пенсии зависит от стажа человека и величины страховых взносов в Пенсионный фонд.

А вот прямого повышения пенсионного возраста новые законы не предусматривают. Планируется, что с 1 января 2018 пенсия по возрасту в 60 лет будет назначаться при наличии страхового стажа 25 лет. Ежегодно требование будет увеличиваться на один год. То есть в 2028 году, чтобы получить пенсию по возрасту, надо будет иметь за плечами 35 лет стажа. Если же такого не будет хватать, то человек может выбирать: либо доработать недостающие годы, либо единовременно уплатить взносы за недостающие годы, но не более пяти лет.

Из других пенсионных новшеств: отмена досрочного выхода для чернобыльцев, педагогов, медиков, летчиков, шахтеров, социальных работников, упразднение 15% уменьшения пенсий работающим пенсионерам и снижение выплат прокурорам, судьям и госслужащим.

Новые старые лица Верховного Суда

В ноябре Петр Порошенко своим указом назначил 113 судей нового Верховного Суда, а 15 декабря инстанция заработала. На торжественной церемонии принятия присяги президент отметил, что впервые Верховный Суд сформирован на основе конкурса – "беспрецедентного и уникального, открытого и прозрачного". "Состав Верховного Суда обновлен на 95% по сравнению с предыдущим, и каждый четвертый его судья - адвокат или ученый. Они получат шанс построить новую систему правосудия - руководствуясь украинскими законами и европейскими стандартами и ценностями".

Не питают иллюзий в вопросе формирования нового Верховного Суда представители общественности, которые помогали Высшей квалификационной комиссии судей на этапе отбора. Член ГРД Михаил Жернаков озвучивает цифры: "Среди победителей - почти 80% старых судей, не менее 25% из них – те, о ком ГРД сделала негативный вывод". По его словам, среди финалистов конкурса оказались, например, судьи, которые отпустили на свободу убийцу Георгия Гонгадзе, принимали политическое решение по Юрию Луценко, покрывали судей Майдана, которые запрещали мирные собрания и бросали активистов в СИЗО. Многие из кандидатов не могли объяснить, почему их расходы существенно превышают доходы.

Ситуацию с выбором сомнительного состава судей ВС понимали в представительстве ЕС и в посольстве США. Оттуда были слышны рекомендации не заполнять все 120 вакансий, а лишь половину, чтобы ни один недобросовестный кандидат не мог испортить репутацию суда. Все эти заявления были проигнорированы.

Европа без барьеров

То, во что не верилось еще в начале 2017 года, случилось 11 июня – первые поезда и самолеты повезли в ЕС украинцев с биометрическими паспортами без наличия в них Шенгенских виз. По статистике Госпогранслужбы, за первые три летних месяца общее количество поездок граждан Украины в европейские страны выросла на 10% по сравнению с аналогичными тремя месяцами 2016 года. Всего же за полгода режимом воспользовались 355 тысяч граждан Украины. Еще у 2,5 миллионов были биометрические паспорта, но с полученными ранее визами.

Безвиз позволил украинцам не только свободно путешествовать, но и посещать научные конференции, ездить на стажировку, соревнования и лечение. При этом он не дает права на работу в странах ЕС, в том числе краткосрочную.

Одновременно с предоставлением Украине безвизового режима Европа утвердила и механизм его приостановления. О нем в высоких кабинетах вспомнили уже в конце этого года, кода нависла угроза срыва антикоррупционных договоренностей.

Антикоррупционный фронт

Борьба с коррупцией – одно из главных заданий Украины с точки зрения наших международных партнеров и гражданского общества. Для этого, в их понимании, должны действовать независимые и эффективные антикоррупционные органы.

Ныне таковыми можно лишь относительно назвать существующие в Украине. НАБУ расследует преступления, САП осуществляет прокурорский надзор, но для полной картины не хватает последней, судебной инстанции. Об этом часто вспоминают параллельно с громкими делами: главы ГФС Романа Насирова, экс-нардепа Николая Мартыненко, неприкасаемых Максима Полякова и Борислава Розенблата.

Возможное появление специализированного антикоррупционного суда в рамках судебной реформы стало одним из поводов для горячих споров. Его создание поддержали как Венецианская комиссия, так и ЕС и США, вот только президент Порошенко весь год сомневался, нужен ли такой Украине. В результате торгов на прошлой неделе президент передал свой проект закона о Высшем антикоррупционный суд в парламент. С таким прогрессом нашего президента поздравила даже Ангела Меркель. Правда, как после оказалось, в нем заложено несколько существенных "но". Например, вместо доверия отбора судей международным экспертам, президент предпочел стандартную процедуру конкурса. Кроме того, предлагается передать ему дела всех силовиков, что создаст большую нагрузку на судей и будет отвлекать от ключевых процессов.

Еще один спорный момент 2017 года - назначение аудитора НАБУ. За год парламент так и не смог одобрить свою кандидатуру. Причина – провластное большинство пыталось протянуть своего кандидата, а антикоррупционный комитет во главе с Егором Соболевым как мог, сопротивлялся. В результате Соболева в должности сместили, а в зал хотели протащить документ, позволяющий депутатам снимать руководителей антикоррупционных органов только их решением. Правда, за ночь до голосования все-таки нашлись аргументы, почему выносить в зал подобные инициативы не стоит.

Жизнь вне "Одноклассников" и "Вконтакте"

В апреле Украина ввела новые санкции в отношении ряда российских компаний. Под запрет попали социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники", а вместе с тем Яндекс и Mail.Ru, "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб". Провайдеры были вынуждены заблокировать к ним доступ. В результате таких действий число пользователей сети "Фейсбук" из Украины выросло на полтора миллиона аккаунтов.

Решение президента понравилось не всем. Например, юрист из Харькова Роман Лихачов обратился в суд, так как посчитал, что подобное решение ограничивает его права и свободы. "Что завтра? Запретить думать? Запретить дышать? Мы же страна, которая движется в Европу, а делаем то, что делает Северная Корея. Я просто не могу понять, где и когда я делегировал государству право определять, что и где мне смотреть, писать и читать", - заявил он. Суд Роману отказал, уточнив, что фактического запрета на пользования российскими сайтами не было. Лихачов готовит апелляцию.

Первый приговор Майдана

Шевченковский райсуд Киева приговорил к четырем годам лишения свободы условно руководителя группы "титушек" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия. Решение вынес судья Олег Линнык, известный по делам во время Майдана.

Судья установил, что 17 февраля 2014 года Крысин, уроженец Горловки Донецкой области, согласился за денежное вознаграждение в 20 тысяч долларов собрать группу "титушек" для противодействия активистам Евромайдана. 18 февраля он с "товарищами" остановили машину такси, в котором ехал журналист, вытянули его из авто и избили битами. Один из "титушек" после выстрелил в Веремия, который от полученных травм умер в больнице.

Дело Крысина в суде рассматривалось не по факту убийству Веремия. Прокуратура не нашла доказательств совершения более тяжкого преступления и поэтому оно было переквалифицировано в хулиганство. В этом Крысин на суде признался.

С приговором не согласны адвокаты родственников журналиста, прокуратура и общественность. Более того, все они говорят о нем, как о человеке, который был вовлечен рейдерские захваты, а также работал в тесном контакте с представителями правоохранительных органов. Защита готовится подавать апелляцию.

Неравный обмен

То, что удалось совершить маленькому крымскому народу, не дано пока совершить Украине – впервые в этом году освободить узников Кремля. Как оказалось, последние годы представители Меджлиса вели переговоры с президентом Турции Эрдоганам о возможном освобождении Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. По сообщениям в турецкой прессе их обменяли на российских шпионов, задержанных в Турции, а после доставили из Анкары в Киев.

27 декабря из плена на подконтрольную Украине территорию вернулись 74 украинца. О первом за полтора года обмене договорился с Путиным спецпредставитель СБУ Виктор Медведчук. Взамен Украина была вынуждена отдать по ту сторону разграничения 233 человек. Ранее была заявлена большая цифра – 306, но часть людей были уже освобождены, часть – отказались переходить на ту сторону.

После совершения этого обмена на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остается более двадцати человек. Среди них трое военных, которые прибывают в руках террористов почти три года – попали в плен под ДАПом и в Дебальцево.

Кроме того, в застенках Кремля находятся еще более 60 украинцев, проходящих по политическим делам – как режиссер Олег Сенцов или журналист Роман Сущенко.

Праздничное настроение

16 ноября Верховная Рада изменила календарь праздников в Украине. Отныне выходным стало католическое Рождество 25 декабря. "Это важное решение, которое усилит европейские интеграционные позиции Украины и позволит нам оторваться от московских календарей и российских имперских стандартов", - сказал секретар СНБО Александр Турчинов.

Но новый выходной понравился не всем. Так депутат от БПП Анатолий Матвиенко выступил категорически против выходного 25 декабря, отметив, что Украина - православное государство, и решением о 25 декабря "мы бросаем кость Москве, которая будет кричать, что мы загоняем православное государство в католицизм".

Инициаторы же нововведения поясняют свое предложение более просто: в Украине Рождество по григорианскому календарю отмечают большое количество семей, и не справедливо, что в этот день они не могут находиться дома со своими родными.

А вот отдыхать 2 мая теперь мы не будем, депутаты предложили оставить выходным лишь 1-е и назвать его просто: День труда.

Татьяна Катриченко