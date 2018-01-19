Что стоит за "предложением" Трампа о переносе переговоров по Донбассу

Назарбаев - большой мастер самопиара. Ему удается сделать из ничего новость, которую будут обсуждать мировые СМИ. Вот что журналистам рассказывать о встрече Трампа и Назарбаева или о председательстве Казахстана в Совете Безопасности ООН? Ничего. А теперь все только и обсуждают "инициативу Трампа" о переносе переговоров по Донбассу из Минска в Астану или какого-то другого места - и это при том, что никакой инициативы Трампа не было, он даже не вспоминал об этом.

Я хорошо знаю, как Нурсултан Абишевич это делает. Помню, как при Горбачеве он предлагал провести встречу "15+0", то есть все руководители союзных республик без президента СССР. Никакого смысла в этой встрече не было, потому что не было даже намека на понимание между теми, кто хотел уйти и теми, кто собирался остаться. Однако обсуждение инициативы сразу сделало нового лидера Казахстана политиком международного масштаба.

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Помню, как при Ельцине он начал предлагать создать Союз суверенных государств вместо СНГ. Никакой реальности за этим не было, все коллеги Назарбаева даже не хотели это обсуждать. Однако саммиты СНГ были настолько бессмысленными, что это становилось главной новостью.

Теперь он такой же фокус проделывает и с Трампом. Представляю себе, как он рассказывал американскому президенту, что переговоры изначально планировались в Астане, но начались в Минске - и вот результат.

Трамп мог сказать в ответ, что в Астане было бы лучше. Мог просто зажмурить глаза в попытке понять, где Минск, а где Астана. Но дело уже было сделано. И теперь Назарбаев может уверенно эксплуатировать журналистскую жажду новостей и непрофессионализм.

А дело не в Минске или Астане, дорогой Нурсултан Абишевич. Дело в Москве.

Виталий Портников, журналист