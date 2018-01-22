Старт без раскачки. Главные тенденции для Украины

Символические Javelin

Целесообразно вспомнить, что в конце 2017-го администрация Дональда Трампа дала согласие на поставку в Украину партии ПТРК Javelin, которые называют наиболее эффективным на сегодня противотанковым оружием. Однако американская сторона настояла на том, чтобы этот вид вооружения не оказался в Донбассе, где он может попасть в руки русских. Однако решение Вашингтона выглядит знаковым для других стран Запада, которые с начала конфликта на востоке Украины избегали поставки нашей стране летального оружия. И здесь стоит вспомнить о Канаде, которая в конце прошлого года также открыла возможность поставки оружия в Украине.

Уже в начале 2018 года сенатор-республиканец Бен Кардин обнародовал доклад "Асимметричная атака Путина на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США", которую можно назвать своеобразной подготовкой к запланированному на февраль обнародованию новых санкционных списков администрации Трампа. Стоит заметить, что попытка России вмешаться в ход президентской кампании 2016 году вызвала консолидацию американского политикума вокруг необходимости дать отпор гибридной агрессии Кремля.

Маневры от евро-лидеров

Пообещал добиться принятия закона, направленного против фейков в информационном пространстве и президент Франции Эмануэль Макрон. Напомню, что политик хорошо почувствовал их влияние во время президентской кампании. Показательно, что это заявление лидер Франции сделал через две недели после начала работы французской редакции российского пропагандистского телеканала Russia Today.

Впрочем, и во Франции, и в Германии есть достаточно политиков, выступающих за business as usual с Россией. Их ничему не научил даже инцидент с турбинами, произведенными немецкой компанией Siemens, и направленными в Крым. Как иначе объяснить слова министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, который призвал поощрять Россию к поискам мира на Донбассе постепенным снятием с нее санкций. Примечательно, что господин Габриэль 2-3 января был в Киеве, и только сложные погодные условия не позволили ему вылететь в зону АТО. В Германии, впрочем, дело идет к сохранению большой коалиции ХДС/ХСС и СДПГ по итогам парламентских выборов. Напомню, что лидеры этих политических сил Ангела Меркель и Мартин Шульц даже не обсуждали украинский вопрос во время предвыборных телевизионных дебатов, что свидетельствует об общности позиции по урегулированию конфликта.

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Германия и Франция, несмотря на невысокую эффективность Нормандского формата переговоров не спешат от него отказываться, поскольку более эффективной площадки для поиска путей урегулирования на Донбассе пока не существует. Многочисленные энтузиасты, которые возмущаются (порой небезосновательно) минской договоренностями февраля 2015, к сожалению, не предлагают рецепта, каким образом можно заставить Кремль к участию в другом формате переговоров. Для этого, очевидно, нужна согласованная позиция США и ЕС, которая находит реализацию в неожиданных для Кремля шагах. Готов ли к этому коллективный Запад - вопрос на сегодня риторический.

Центральноевропейский вызов

Между тем ближайшие соседи Украины из числа стран-членов ЕС демонстрируют если не показательный евроскепсис, то склонность к консервативным взглядам. Об этом свидетельствует, в частности, совместная пресс-конференция премьер-министров Венгрии и Польши Виктора Орбана и Матеуша Моравецкого. Для польского политика это был первый визит в новом качестве за границу, и он не упустил возможности повторить неоднократно обнародованной своими коллегами тезис о "десятках тысяч украинских беженцев", которых приняли в Польше. К сожалению, для официальной Варшавы украинские трудовые мигранты становятся стандартным аргументом в дискуссии с евро-чиновниками в Брюсселе. Орбан, в свою очередь, подчеркнул, что страны Центральной Европы не будут принимать беженцев из Африки и Ближнего Востока.

В Польше произошла ротация правительства, новые должности получили 9 министров. Витольда Ващиковского, который пытался заработать политический капитал на антиукраинских заявлениях, сменил на посту министра иностранных дел Яцек Чапутович. Этот дипломат выглядит настоящей "темной лошадкой". Новый шеф польского МИД провел телефонные переговоры с украинским коллегой Павлом Климкиным, договорившись провести встречу в ближайшее время. Агрессивная риторика официальной Варшавы по Украине в последнее время несколько утихла, однако не стоит надеяться, что она полностью ушла в прошлое.

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Еще один весомый факт: общая позиция Польши и Венгрии об отсутствии потребности в расширении Вышеградской четверки, поскольку это может поставить под угрозу эффективность сотрудничества внутри V4. Интересно, что в этом году центральноевропейские страны пройдут сквозь избирательные кампании, результаты которых могут стать показательными и определяющими для развития региона. Президент Земан вышел во второй тур выборов вместе с Иржи Драгошем. До парламентских выборов 8 апреля активно готовится партия "ФИДЕС" в Венгрии, которая заинтересована в сохранении конституционного большинства. Значительное внимание местным выборам в Польше уделит и "Право и справедливость", которой сегодня принадлежит вся полнота власти в стране.

Кремлевский синдром

Российская делегация не приедет на январскую сессию ПАСЕ, поскольку ей не удалось добиться приемлемых для себя условий возвратности в Страсбург. Усилия генерального секретаря Турбйорна Янгланда не получили должной поддержки европейских политиков. Однако это не означает, что Кремль прекратит поиск возможностей влияния на ситуацию в ПАСЕ, используя для этого и собственных агентов влияния, и "полезных идиотов" из числа представителей европейской политической элиты.

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Удивили Владимир Путин и Сергей Лавров. Президент России решил вернуть Украине корабли и военную технику из оккупированного Крыма, отметив их плохое техническое состояние. Здесь новости нет: несколько эшелонов с украинской военной техникой, которые прибыли на Херсонщину в апреле 2014-го, можно было отправлять на выставку вандализма. Очевидно, что Путин будет пытаться дистанцироваться от участия России в конфликте на Донбассе и продемонстрировать "добрую волю" по аннексированному полуострову. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Украину в нарушении Будапештского меморандума, чем удивил многих.

Простой план

Украине не стоит ни пребывать в эйфории через американскую военную помощь, ни сетовать на нерешительность европейских политиков. На самом деле нужно другое: наполнение практическим содержанием многочисленных заявлений представителей украинской элиты об уникальном потенциале и возможности нашей страны. Этого было бы достаточно для формулирования национальных интересов и качественного подъема влияния Украины на континентальные и мировые процессы.

Евгений Магда, директор Института мировой политики