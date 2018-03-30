В отношениях Запада и РФ исчезли остатки взаимного доверия

Евгений Магда

политический эксперт, журналист, директор Института мировой политики

30 марта 2018, 12:44

Владимир Путин вряд ли легко перенесет болезненный геополитический щелчок по носу.

Тереза Мэй заручилась , поддержкой не только ЕС, но и США с Канадой по российскому вопросу.

С момента переназначения Владимира Путина на четвертый президентский срок прошла всего неделя, когда более 20 стран мира с трех разных континентов объединились ради объявления персонами нон грата российских шпионов с дипломатическими паспортами. Ситуация выглядит весьма показательной и имеет тенденцию к развитию.

Британского премьера Терезу Мэй только ленивый не обвинял в середине марта в слабости ответа на применение Россией боевого отравляющего вещества "Новичок" в Солсбери против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Но госпожа Мэй, судя по всему, выдержала гроссмейстерскую паузу, найдя общий язык не только с большинством государств ЕС вопреки продолжающемуся процессу Brexit, но и заручившись поддержкой США, Канады и Австралии.

Ответ и вправду получился впечатляющим и пролонгированным во времени: более 130 российских дипломатов объявлены персонами нон грата, несколько европейских государств отозвали своих послов из Москвы для консультаций. За последних 20 лет подобного консолидированного отношения не было ни к одной стране мира, и поэтому в медиа заговорили о "новой холодной войне". Но ситуация, как представляется, несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд. Мы живем в глобализированном многополярном мире, и этот фактор необходимо учитывать.

Использование боевого отравляющего вещества непосредственно на территории государства-члена Альянса – ситуация экстраординарная. Однако внутри НАТО и Европейского Союза решения принимаются консенсусом, что, как минимум, требует некоторого времени для согласования позиций. Да и желающие "понять Россию" там присутствуют. После саммита ЕС прошло буквально несколько дней, и более 20 государств обозначили свою позицию в отношении действий России. Участие представителей трех континентов позволило информационно уменьшить тот факт, что далеко не все государства ЕС и НАТО решили объявлять персонами нон грата российских шпионов. Но сам факт поиска гибридного формата ответа на ядовитый выпад России заслуживает одобрения.

К представителям Запада, решившим осуществить демарш против России присоединились Украина, Молдова, Македония, Норвегия. Вероятно, против этих государств будет направлено острие основного ответного удара России. Впрочем, в любом случае Кремлю придется унифицировать свою позицию, что вряд ли отвечает излюбленной практике Москвы в отношениях с окружающим миром – "Разделяй и властвуй". Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова успела "порадовать" общественность своим видением поведения выславших ее коллег государств, сосредотачиваясь на позиции Великобритании. Дошло до того, что на Смоленской площади официально выразили обеспокоенность недостаточно эффективной защитой граждан России на территории Британских островов. Кроме того, в российском пассиве – испорченные отношения с Чехией, которую по многим приметам можно назвать ситуативным союзником, а не записным оппонентом Кремля. Но правительство Бабиша не стерпело публичных предположений о производстве боевого яда "Новичок" на своей территории.

Сомневаюсь, что Владимир Путин легко перенесет болезненный геополитический щелчок по носу, которым его наказали за вызывающее нарушение международных норм. У России велик соблазн для нанесения масштабного ответного удара, но независимо от его мощности очевиден следующий факт: в двусторонних отношениях Запада и РФ исчезли остатки взаимного доверия. Это означает сокращение пространства для маневра, поскольку в Кремле хорошо понимают, что у оппонентов возможности для углубления кризиса в отношениях больше. Впрочем, на руку России равноудаленная позиция Китая и Индии и сдержанность государств Азии, Африки, Южной Америки, не позволяющая говорить о международной изоляции отравителей с геополитическими амбициями.

Что предпримет в ответ Кремль? Вероятнее всего, ударит по слабым звеньям ситуативной дипломатической коалиции, демонстрируя свою решимость и уверенность в собственных силах. Поэтому рассчитывать на эффективный поиск урегулирования конфликта на Донбассе или примирения в Сирии не приходится – такой сценарий в Кремле видится проявлением слабости. С высокой долей вероятности интенсифицируют контакты с Дели и Пекином, заигрывание с государствами третьего мира и реверансы с членами ЕС, не поддержавшими дипломатический демарш. В зоне особого внимания окажутся Совет Европы и ФИФА, с деятельностью которых в Москве связывают надежды на реванш. Будут просчитаны и возможности для новых выпадов против оппонентов.

Асимметричный и символичный одновременно ответ части цивилизованного мира может стать началом тектонических изменений в международных отношениях. Конечно, при одном условии – государства разной степени внешнеполитического влияния будут действовать согласованно и убедительно. Украины это касается едва ли не в первую очередь.

Евгений Магда, директор Института мировой политики

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