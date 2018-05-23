"Нас ждет хаос": к чему приведет повышение цен на газ

Александр Гудыма
эксперт по энергетическим вопросам
23 мая 2018, 14:03

Если под давлением МВФ правительство пойдет на повышение цен на газ, и при этом минимальная зарплата не повысится, то население просто массово перестанет платить за газ.

Если рассуждать о том, как могут измениться тарифы на газ для украинцев уже в ближайшее время, учитывая соответствующие требования МВФ, то следует учитывать несколько аспектов этого вопроса.

Во-первых, наше правительство почему-то считает, что украинцы забыли, что два года назад, когда поднимали цены на газ, они уже были дифференцированными — цена зависела от объемов потребленного газа. Но после заговорили, что, мол, это никуда не годится, все должно быть справедливо, а цена — рыночной.

В итоге, цены сделали одинаковыми для всех, независимо от объемов потребленного газа, и сказали, что это будет по-европейски. А теперь наше правительство вновь хочет ликвидировать субсидии для большинства и вернуться к той, как по мне, коррупционной системе, когда они будут ограничивать количество газа по низкой цене.

В общем, теперь, когда правительство вновь планирует дифференцировать объемы, можно сказать одно: это уже было, и это не отвечает ранее объявленным критериям правительства и не вписывается в их предыдущие высказывания.

Во-вторых, существуют судебные иски нескольких фракций, где обосновано (но решения суда еще нет), что цена, которая существует сегодня, завышенная. А она, в свою очередь, приводит к коррупционным действиям, когда огромные средства направляются в структуру "Укргазвидобування" якобы для увеличения добычи газа, о чем говорил премьер (который обещал нас научить управлять государством). Уже идет второй год, но нет никакого увеличения добычи газа.

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Таким образом, у населения вновь нет оснований верить премьеру в том, что все будет сделано так, как декларируется.

В-третьих, будет играть большую роль то, насколько мы зависим от МВФ накануне выборов. Ведь президент Порошенко хочет избраться на второй срок, а потому не может комментировать любые действия, связанные с повышением цен на газ — это ему невыгодно, премьер Гройсман, который намного моложе и не так дискредитирован, как президент, также видит для себя будущее на грядущих президентских выборах, и потому ему тоже абсолютно невыгодно активно участвовать в комментариях о повышении цен на газ. Потому сегодня внутри правительства и власти идут сложные дебаты, потому что кто бы не комментировал повышение цен на газ, он понесет электоральные потери.

Мне сложно предположить, что в итоге у нас придумают. Но, вероятнее всего, под давлением МВФ правительство согласится на повышение цены на газ, что приведет к падению рейтингов.

Как отреагирует украинский народ? Как известно, в прошлом сезоне были максимальные субсидии, а теперь субсидии станут минимальными при максимальной цене на газ. Потянут ли украинцы рекомендованные цены на газ, честно говоря, не знаю.

Думаю, цену все-таки поднимут, но это правительство с такой ценой долго не просуществует, как и президент. Правда, президенту и так осталось девять месяцев, а правительству — чуть больше. Но, похоже, сразу после президентских выборов будет у нас и смена правительства.

Кроме того, сегодня никто не вспоминает о задолженности населения, коммунальной сферы за газ перед НАК "Нафтогазом", а она достигла рекордной величины. Этот факт является свидетельством платежеспособности коммунальной сферы и населения при тех ценах, которые есть уже сегодня. А если под давлением МВФ правительство пойдет на еще большее повышение цен на газ, и при этом, как известно, минимальная заработная плата до конца года не повысится, и уровень доходов украинцев по-прежнему останется слабеньким, то это будет значить, что население в дальнейшем массово перестанет платить за газ — просто не сможет. В итоге, задолженность будет расти. К тому же, у нас наблюдается снижение добычи газа. То есть из бюджета снова будут пытаться компенсировать необходимые суммы, чтобы на следующую зиму можно было закупить необходимые объемы газа у Европы.

В итоге, будет хаос. Ни к чему хорошему повышение цен на газ для украинцев не приведет.

Александр Гудыма, эксперт по вопросам энергетики, бывший народный депутат Украины, специально для "Главреда"

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Нафтогаз МВФ энергетика Александр Гудыма повышение цены на газ повышение тарифов задолженность за газ
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