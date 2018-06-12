США испытывают такую же боль от утраты Европы, как Россия от утраты Украины

Андрей Головачев

политический эксперт

12 июня 2018, 11:34

Америка не может смириться с тем фактом, что ЕС стал превращаться в самостоятельного геополитического игрока.

Трампа раздражает доминирование Германии в ЕС

После завершения провального саммита G7 Ангела Меркель с печальным лицом заявила , что "еще рано говорить об окончании атлантического партнерства". Немецкая канцлерша лукавит: атлантического партнерства уже нет. И в первую очередь его уже нет между США и Германией. Это понимают уже даже простые немцы, не говоря уже о профессиональных политиках.

Недавние социологические опросы Politbarometer показали, что только 14%(!!) немцев считают США надежным партнером. Хорошенькое партнерство! Для сравнения: Россию считают надежным партнером 36% немцев, а Китай - 43%. Не зря Меркель после введения пошлин со стороны США, рванула с визитом в Китай.

А что же тогда есть ? Есть жесткая борьба между США и Германией за лидерство в самом ЕС. Резко возросшая роль Германии после ухода Великобритании стала раздражать Америку. Дошло до того, что Дональд Трамп напрямую обвинил Германию в том, что она "использует ЕС, как свой инструмент для доминирования в Европе". Трамп также обвинил немцев в том, что они используют недобросовестные торговые практики и пригрозил ввести пошлины на немецкие автомобили.

Никакого атлантического партнерства уже нет, а есть уже даже элементы враждебного поведения. Но строго говоря, именно партнерства никогда и не существовало. Сначала был военный протекторат Америки над Западной Европой, и в первую очередь над Германией, который был установлен после WW2. А после распада советского блока США также установили протекторат и над странами центральной Европы, взяв их в НАТО.

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Атлантизм - это геополитическая конструкция Западного мира, в которой США обеспечивали Европе военную безопасность в обмен на безусловное подчинение участников во всех остальных вопросах: идеологии, внешней политики, экономике и т.д Какое же это партнерство??!! Партнерств в геополитике вообще не бывает. Любой союз реально всегда построен на отношениях силы, принуждения, лидерства одного и подчинения других.

Кризис Западного мира или, если угодно, атлантизма, как раз и начался потому что США стали утрачивать в нем свою относительную лидерскую роль. Именно относительную, потому что у Европейского союза, который превратился в экономического гиганта, стали появляться, как следствие, его экономической мощи - собственные амбиции, собственные интересы, которые стали вступать в противоречие с американскими. Другими словами, ЕС, и в первую очередь, Германия и Франция, перестал удовлетворяться ролью беспрекословного послушника. Наиболее отчетливо это проявляется в ядерной сделке с Ираном, отношении к Израилю, Северном потоке-2 и нежелании участвовать в военных авантюрах США, в первую очередь на Ближнем востоке, что грозит Европе миграционным кризисом.

Сейчас мы наблюдаем жесткую попытку США восстановить свой контроль над Западной Европой. При этом в качестве инструмента давления на западное ядро ЕС Америка выбрала страны Центральной и Южной Европы - балтийские страны - Польшу, Румынию, Венгрию Италию и Грецию, которые будут блокировать инициативы Германии и Франции, против которых будет выступать США.

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Согласно законам диалектики любое явление рано или поздно вырождается в свою противоположность. Именно это сейчас происходит и с Америкой. Она не может смириться с тем фактом, что ЕС стал превращаться в самостоятельного геополитического игрока, интересы которого не во всем стали совпадать с американскими. Поэтому США скорее разрушат ЕС, чем смирятся с этой реальностью. Как говориться: "Я тебя породил, я тебя и убью". Америка испытывает боль от утраты Европы также, как Россия от утраты Украины. И то и другое - обычные проявления имперской психологии.

Из созидателя США превращаются в разрушителя, Инь перешла в Янь. Америка Трампа считает, что единая Европа, тем более под лидерством Германии, уже не отвечает ее интересам . Ее интересам сейчас отвечает раздробленная и фрагментированная Европа. И если это приведет в распаду еврозоны и новой Великой Депрессии, то - путь будет так! В конце концов США всегда выигрывали от войн в Европе.

Так существует ли атлантическое партнерство?

Андрей Головачев, политический эксперт 

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США Германия G7 Дональд Трамп Ангела Меркель Андрей Головачев
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