Смертельная прививка от беспечности

Татьяна Катриченко

Журналист

27 июля 2018, 09:45

Если посмотреть на случаи наездов на пешеходов, то можно говорить, что ни тротуар, ни ограничительные знаки не служат надежной защитой.

Почти каждая вторая авария в Украине происходят на пешеходных переходах

По данным Национальной полиции, около 40% ДТП в Украине происходят на пешеходных переходах.

На днях социальные сети взорвала новость: молодой мужчина на пешеходном переходе насмерть сбил десятилетнюю девочку. Все произошло в самом центре Киева – на бульваре Леси Украинки. Мама с дочкой переходили дорогу на "зеленый", а водитель Hummer летел на красный свет.

В тот же день в Черкассах погибли мать и ее четырехлетний сын. Тоже на переходе. Женщина с ребенком не успели дойти до тротуара, как их сбила машина, в которую сзади въехало другое авто. Момент этой аварии зафиксировала камера наблюдения.

Виновных в этих двух страшных трагедиях, хочется верить, назовет суд. Но уже сейчас очевидно, что в обоих случаях нарушителями оказались водители. Один – двигался на красный свет, другой – не заметил пешехода. Оба пытались скрыться с места преступления, и, вероятно, находились под воздействием алкоголя или наркотических средств.

Так за один день два обыкновенных ребенка стали жертвами неадекватных взрослых, которые решили, что они могут сесть за руль автомобиля.

А застрахован ли каждый из нас от таких?

Выходя из своего дома во двор за водой или в соседний магазин за хлебом, мы уже превращаемся в участников дорожного движения. Ведь прямо у дома носятся машины, часто превышая рекомендованную скорость - пять километров в час. И говорить себе, мол, я во дворе, и на меня никто не может совершить наезд – как минимум, безответственно. Особенно, когда рядом находятся малолетние дети.

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Дальше – опаснее. Если посмотреть на случаи наездов на пешеходов, то можно говорить, что ни тротуар, ни ограничительные знаки не служат надежной защитой.

Единственный выход – наша внимательность и осторожность. Но мы о них так часто забываем.

Давайте начистоту. Как часто мы берем своих детей за руку, переходя дорогу по зебре? А когда идем на зеленый свет светофора? Кто-то из нас хоть раз позволял малышам побегать самостоятельно впереди нас, переезжать на роликах, самокате, велосипеде? Бывало? Как часто мы своим старшим рассказываем, что в наушниках или разговаривая по телефону дорогу переходить нельзя, что стоять у края опасно, как и перебегать на мигающий "зеленый".

И если еще в нашем детстве никто на подобные детали мог и не обращать внимания, то сейчас ситуация меняется ежегодно – в городах увеличивается трафик, появляются новые сложные развязки, при строительстве которых о комфорте пешеходов мало кто думает.

Позвольте рассказать, как изменялась дорога напротив моего дома на окраине Киева с середины 1980-х.

Когда я была маленькой, родители разрешали переходить мне ее только по подземному переходу. Таких на расстоянии пятисот метров от моего дома под дорогой было два. И оба вели к магазинам. Перебегать дорогу сверху даже в голову не приходило. Несмотря на то, что поток машин был неинтенсивным, а тем более у нас на краю города. Хотя отчетливо помню, как некоторые соседи, привыкшие жить в сельской местности, бежали "по верху", как мы тогда говорили, с трамвайной остановки домой по пустой дороге. С 1990-х количество машин увеличивалось, а люди продолжали перебегать над переходами. Позже на местах наиболее частых перебежек появились знаки и зебры. Причем не понятно, кто принимал такие инфраструктурные решения, ведь некоторые находились в нескольких десятках метров друг от друга. Что очень раздражает водителей. Так со временем пешеходы стали думать, что на дороге у них приоритет, а зебра защищает их права, поэтому можно хаотически по ней передвигаться. До первой подобной аварии со смертью пешехода.

Свою беспечность мы объясняем просто: в правилах написано - на зебре водитель обязан пропустить пешехода. Но на практике: нигде в мире, а тем более в Украине даже светофор – не гарантия безопасности для пешехода.

Поэтому так важно не стоять у края дороги, не перебегать в неустановленном месте, носить светоотражающие браслеты. И всегда думать, кто может оказаться за рулем ближайшей машины.

Конечно, хотелось бы, чтобы бдительный гражданин и законопослушный водитель. А может быть на водительском месте человек, который только что поссорился с женой, проиграл крупную сумму денег или потерял близкого человека? То есть растерянный, рассерженный и невнимательный.

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Или еще вариант: в несущемся на пешехода авто – мужчина с заболеванием сердца, и как раз в этот момент у него случился приступ или что-то подобное.

Также за рулем может оказаться тот, кто уверен, что сможет быстро проехать на "розовый" свет или стартануть за доли секунды до зеленого. Именно среди них чаще и те, кто уверен, что наказание за нарушение правил его не настигнет, насколько бы не повысили размер штрафов в стране.

Наверное, об этом думал и молодой водитель Hummer на бульваре Леси Украинки, пытавшийся сорвать номера с машины и скрыться.

И что самое обидное – основание для таких мыслей есть. В Украине были случаи, когда виновник ДТП избегал справедливого наказания в суде.

Помните, в августе 2017 года сын нардепа Нестора Шуфрича на Bentley на пешеходном переходе сбил мужчину? Ему грозило наказание от 3 до 8 лет тюремного заключения. Но на время следствия его отпустили под домашний арест в связи с беременностью супруги. После суд лишил его водительских прав на два месяца, а позднее отказал в апелляции по ужесточению меры наказания.

А в 2016 году сын предпринимателя Андрея Толстошеева не справился с управлением своего автомобиля около станции метро "Левобережная" в Киеве, вылетел на тротуар, от чего под колесами его машины погибла пожилая женщина. Толстошеев провел 2 месяца в следственном изоляторе, после чего его адвокатам удалось доказать, что у парня за рулем случился приступ эпилепсии, в результате которого он и потерял контроль. Его отпустили под залог, а наказание – лишение прав.

В случае с трагедией на бульваре Леси Украинки события тоже могут развиваться по подобному сценарию, если не будет должного контроля общественности.

А пока же эта трагедия в центре Киева сделала зебры на моей улице чуть-чуть безопаснее. Видимо, многие водители узнали об авариях в Киеве и Черкассах, поэтому подчеркнуто вежливо стали пропускать пешеходов с детьми.

Татьяна Катриченко, журналист

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