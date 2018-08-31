"Стоит помнить, сколько оружия у населения на руках": политолог оценил риски предоставления автокефалии УПЦ

Эксперт оценил риски предоставления автокефалии УПЦ / vlasti.net

Реакция Москвы Москва на получение Томоса об автокефалии УПЦ будет выходить за рамки исключительно Украины и может спровоцировать серьезный раскол в православном мире.

Такое мнение высказал руководитель фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко во время чата на "Главреде".

Он напомнил, что на сегодня Русская православная церковь является крупнейшей из православных церквей. Позицию патриарха Кирилла поддерживает почти половина православных церквей, а особенно – сербская и грузинская церкви.

Стоит также учитывать, что предоставление Томоса создает прецедент для других церквей – черногорской, македонской.

"Поэтому конфликт может быть таким же, как в 1054 году, когда церковь раскололась на католическую и православную", – допускает эксперт.

Читайте такжеГотовьтесь к религиозной войне: Кремль грозится пролить новую кровь в Украине31 августа должна состояться встреча патриархов Варфоломея и Кирилла, и эта встреча даст ответы на все вопросы, уверен Бондаренко.

"Что касается ситуации в Украине, то патриарх Филарет неоднократно говорил о намерениях после получения Томоса инициировать процесс захвата храмов, в частности, Почаевской и Киево-Печерской лавр. Именно этот момент может привести к кровопролитию, а в случае бездействия власти или выступления власти на стороне одной из конфессий привести к вооруженному конфликту. Особенно учитывая большое количество оружия на руках у населения", – предупредил политолог.

Напомним, 17 апреля Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломея I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении автокефалии.

27 июля было обнародовано послание Варфоломея, в котором он подчеркнул, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

В УПЦ КП не исключают, что участники собрания епископата Вселенского патриархата в сентябре могут обсудить вопрос о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.