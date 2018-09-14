"НАБУ" открыло дело против Антона Геращенко - СМИ

14 сентября 2018, 15:44

"Волна предъяв" от детективов по отношению к украинским высокопоставленным лицам все растет и растет.

Геращенко
Антон Геращенко / УНИАН

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) открыли уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения нардепа из фракции "Народный фронт" Антона Геращенко.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Українські Новини" со ссылкой на собственные источники в НАБУ. Согласно обнародованным данным, уголовное производство зарегистрировано еще 6 сентября по части 34 статьи 368-2 (незаконное обогащение) УК Украины.

Дело было открыто в рамках выполнения суда, который обязал НАБУ провести его регистрацию.

Также известно, что детективы проводят досудебное расследование.

/ "Українські новини"

Напомним, накануне детективы НАБУ сообщили главе Мининфраструктуры Владимиру Омеляну (назначенному в Кабмин по квоте "Народного фронта") о подозрении в незаконном обогащении. Сам Омелян все обвинения отверг и назвал это преследованием за проводимые им реформы. Затем политолог назвал фигуру министра "разменной монетой" в политических интригах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
нардеп уголовное дело Антон Геращенко НАБУ незаконное обогащение
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
17:02
Стала известна причина отмены поездки Собчак в Украину
17:00
"Как на иконе": Ольга Бузова возмутила фанатов фото в образе богини
16:56
По цене "Мерседеса": в Украине последний iPhone предлагают купить больше чем за 120 тыс. грн Фото
16:31
"Дно пробито": сеть жестко прошлась по новому клипу Киркорова и Крида Видео
16:14
"Ей нужна она". В Сеть выложили снятый в Киеве откровенный фотопроект о сексе девушек Фото
16:10
Волкер обвинил власть Украины: мало делает для граждан на неконтролируемой территории
15:51
Скандал в Киеве: в детсадах воспитанников кормили гнилым мясом
15:44
"НАБУ" открыло дело против Антона Геращенко - СМИ
15:24
В Азовском море Россия устроила провокацию с опасными маневрами возле украинского корабля Фото Видео
15:19
"Неожиданно": Потап удивил фанатов изменениями во внешности
14:56
"Наконец Путин что-то решил": патриарх Кирилл собрал срочное совещание по автокефалии в Украине Видео
14:49
"После выборов у меня все будет хорошо": Порошенко дал интервью Washington Post
14:45
"'Впаривают пургу!": Ницой обрушилась на Министерство образования с новыми обвинениями
14:37
Порошенко поменял правила службы в украинской армии
14:14
Обвинения в незаконном обогащении: суд принял решение по делу Омеляна Видео
14:10
Лапал за попу и страстно целовал: звезда "Такси" изменил супруге с российской моделью plus-size Видео
13:52
Украина подписала с ЕС кредитное соглашение о макрофинансовой помощи на 1 млрд евро
13:42
Беременные модели, красотки plus-size и сестры Хадид: Рианна представила универсальную линию нижнего белья Фото
13:40
Астролог рассказал, когда Украина станет членом ЕС
13:25
СМИ узнали, на чем зарабатывает резиденция Порошенко Видео
13:21
У Кличко объяснили, что ускорит возвращение киевлянам горячей воды
13:14
Суд по "долгу Януковича": Украина выиграла апелляцию в английском суде
13:11
"Что Вы мне горбатую гору лепите": Сеть продолжает "пылать" сарказмом по интервью Петрова и Боширова
13:09
Маша Ефросинина поразила поклонников изысканным платьем с глубоким декольте Видео
12:54
Ажиотаж вокруг IKEA в Украине: в Сети волна шуток и фотожаб Фото
12:50
В России не будет "майдана", и в этом главная ее проблема мнение
12:38
"Как труп невесты": Анджелина Джоли ужаснула истощенным видом Фото
12:20
"Новый хит на всех свадьбах": Потап и Олег Винник неожиданно выпустили совместный трек Видео
12:17
СМИ заподозрили Минфин в поддержке нелегального игорного бизнеса
11:58
В УПЦ КП рассказали, кто должен возглавить украинскую церковь после томоса об автокефалии
11:55
"До свидания, наш ласковый миша": Порошенко рассказал о НАТО и "прощании" с Москвой Видео
11:54
Православный Новый год: история праздника, традиции и приметы
11:47
Фантастическая тварь и как ее укрощают. В прокат вышел новый "Хищник" Фото Видео
11:42
Рассекречено имя новорожденного сына Светланы Тарабаровой
11:28
Алла Пугачева напугала младшую дочь Видео
11:15
"Оккупанты устроили геноцид". Армянск накрыла новая волна кислоты — блогер Видео
11:09
В Раде предложили взять министра Омеляна на поруки
11:07
Порошенко и Ко нагло вытаскивают деньги из карманов украинцев - Укроп
10:50
Массовое отравление школьников в Днепре: количество пострадавших возросло Видео
10:47
В Нидерландах "повязали" россиян-"шпионов" по делу Скрипалей - СМИ
10:39
Девушка дня Instagram: жгучая эротическая модель из Украины Ксения Красивчик Фото
10:25
Синоптики предупредили о грозах, ливнях и граде в ряде областей Украины Видео
10:06
"Штатные ситуации": Прилепин прокомментировал сведения об разоружении своего батальона в "ДНР"
10:00
"Не меняется". Бритни Спирс покрасовалась в топике и короткой юбочке Видео
09:46
Не Украина отрезала Крым от воды, а Россия - Климкин
09:41
Азовское и Черное море будут охранять сотни украинских спецназовцев Видео
09:20
Гроза, снижение температуры. Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на выходных Видео
09:15
Почему Украина стала страной гоп-стопа мнение
09:10
Прокачаем этот мозг. Супрун рассказала украинцам, как можно поумнеть
09:00
Древний город, воздушные шары. Одесская Барби показала фото в облегающем наряде
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять