"НАБУ" открыло дело против Антона Геращенко - СМИ

Антон Геращенко / УНИАН

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) открыли уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения нардепа из фракции "Народный фронт" Антона Геращенко.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Українські Новини" со ссылкой на собственные источники в НАБУ. Согласно обнародованным данным, уголовное производство зарегистрировано еще 6 сентября по части 34 статьи 368-2 (незаконное обогащение) УК Украины.

Дело было открыто в рамках выполнения суда, который обязал НАБУ провести его регистрацию.

Также известно, что детективы проводят досудебное расследование.

/ "Українські новини"

Напомним, накануне детективы НАБУ сообщили главе Мининфраструктуры Владимиру Омеляну (назначенному в Кабмин по квоте "Народного фронта") о подозрении в незаконном обогащении. Сам Омелян все обвинения отверг и назвал это преследованием за проводимые им реформы. Затем политолог назвал фигуру министра "разменной монетой" в политических интригах.