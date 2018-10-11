Порошенко сорвался на Онуфрия на секретной встрече - СМИ

11 октября 2018, 14:18

Президент сделал несколько просьб и получил отказ.

Митрополит Онуфрий и Петр Порошенко
Митрополит Онуфрий и Петр Порошенко / president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко провел секретную встречу с митрополитом Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием, на которой просил не начинать акций протеста, если в Константинополе будет дан томос об автокефалии для Украины.

Об этом сообщает издание Страна со ссылкой на неназванные источники в УПЦ МП. По версии одних источников, Онуфрий на это ответил "На все воля Божья", по словам других собеседников издания в околоцерковных кругах, Порошенко начал грубить и повышать голос, из-за чего разговор вообще не сложился.

Ранее информацию о встрече обнародовал народный депутат Игорь Мосийчук, который отметил, что митрополита Онуфрия привозили в администрацию президента ночью.

".... просили не устраивать протестов по поводу получения Украиной томоса. Онуфрий так нервничал, что его отпаивали лекарствами и отливали водой. Я не знаю, что президенту Порошенко говорил и какие аргументы приводил Онуфрий, но... сегодня стало известно, что Вселенский Собор перенес принятие решение про предоставление томоса на ноябрь этого года", - сообщил Мосийчук.

По информации еще одного источника, вопрос протестов на встрече был вообще не основным.

"На самом деле Порошенко хотел от Онуфрия две вещи. Первое - выступить от имени УПЦ с просьбой к Варфоломею о Томосе. Тем самым решить главную проблему для Константинополя, избавив Вселенский патриархат от необходимости общения с раскольниками-филаретовцами. Второе - если Онуфрий не хочет просить Томос, то Порошенко его просил, чтоб он хотя бы не отлучал от церкви Симеона (митрополит Винницкий, который считается близким к Порошенко - прим.ред.), если тот решит уйти к автокефалам. Но на обе просьбы был получен отказ", - заявили нам источники в УПЦ МП.

Ранее астролог Влад Росс в комментарии Главреду заявил, что, скорее всего, независимую от Москвы церковь, если она будет создана, возглавит не патриарх Киевского патриархата Филарет, а глава Московского патриархата митрополит Онуфрий.

Накануне сообщалось о том, что Синод Константинопольского Патриархата выслушал и принял доклады экзархов о положении в Украине, после чего официально перенес окончательное обсуждение Томоса об автокефалии Украинской Церкви.

Напомним, Украинская поместная православная церковь может получить от Вселенского патриархата долгожданный Томос об автокефалии уже 9-11 октября 2018 года.

Ранее Филарет рассказал об избрании главы Единой Поместной Церкви. Объединительный Собор УПЦ произойдет сразу после решения Константинополя.

Как сообщалось, иерархи Антиохийской православной церкви встали на сторону РПЦ в вопросе автокефалии для УПЦ.

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УПЦ КП Петр Порошенко УПЦ МП патриарх Филарет митрополит Онуфрий Патриарх Варфоломей
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