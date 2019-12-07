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Разумков объяснил, почему отсидевший за изнасилование нардеп Иванисов остался в Раде

7 декабря 2019, 21:52

Заставить Романа Иванисова уйти из парламента никто не может.

Роман Иванисов
Романа Иванисова исключили из фракции Слуги народа / Фейсбук Р.Иванисова

С юридической точки зрения исключенного из фракции партии Слуга народа нардепа Романа Иванисова, у которого нашли судимость за изнасилование, невозможно лишить депутатского мандата.

Как заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, заставить Иванисова уйти из парламента никто не может.

"Я понимаю, что это бьет по нам всем и с точки зрения профессионально, с точки зрения политически и с точки зрения просто по-человечески", – подчеркнул он в интервью Дмитрию Гордону.

Вместе с тем Разумков отметил, что компрометирующую информацию против Иванисова можно было добыть, владея соответствующими фактами.

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"Даже когда вы задаете этот вопрос в качестве запроса, вы получаете ту справку, которая имела место быть. Потому что это погашенная судимость, она нигде не светится. Чтобы ее "раскопать", нужно знать этот фактаж", – добавил Разумков.

Напомним, ранее в Слуге народа потребовали у Иванисова сдать мандат.

Верховная Рада Дмитрий Разумков Роман Иванисов
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