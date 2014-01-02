"Свобода" не выдаст милиции хулиганов, бросивших шашку в отель на марше в честь Бандеры

В "Свободе" не намерены называть фамилии людей, которые во время марша в честь Бандеры 1 января бросили дымовую шашку в здание отеля "Премьер Палас".

В "Свободе" исключение из партии считают худшим наказанием, сообщает ТСН.

"Эти люди исключены из партии. Это самое большое наказание, которое может быть в партийном уставе. Но это не значит, что мы их хотим отдать на растерзание милиции, которая использует любой повод для репрессий. Поэтому их фамилии мы, конечно, называть не будем", - заявил свободовец Андрей Ильенко.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. Говорят, по видео опознать виновных в масках сложно, но возможно.

На данный момент в гостинице уже никаких следов поджога, остался лишь запах гари. Пострадавшая администратор отеля от госпитализации отказалась.

Ранее "Главред" сообщал, что милиция открыла производство по статье 296 УК Украины "Хулиганство". По этому свободовцам, бросившим дымовую шашку в здание отеля, грозит до 7 лет тюрьмы.

Также напомним, что в факельном марше, посвященном 105-летию рождения лидера ОУН Степана Бандеры приняли участие 10 тыс. человек.