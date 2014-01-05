Новый митинг на Евромайдане в Киеве: опубликованы фото

На Евромайдане в Киеве собрались тысячи людей, которые вместе помолились за здоровье избитой журналистки Татьяны Чорновол.
Собравшиеся на центральной площади столицы вместе помолились за здоровье журналистки Татьяны Чорновол.
После этого на сцене выступили лидеры оппозиции, которые снова призвали к отставке правительства, а также потребовали отчета о расходовании бюджетных средств.
Кроме того, политики снова призвали собравшихся к проведению всеукраинской забастовки.
Напомним, как сообщал "Главред", ранее активисты Евромайдана заявили о желании собрать на празднование Рождества сотни тысяч украинцев.