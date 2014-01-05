Новый митинг на Евромайдане в Киеве: опубликованы фото

В воскресенье, 5 января, на Евромайдане собралось более десяти тысяч людей, несмотря на отказ оппозиции проводить массовые акции в этот предпраздничный день.

Собравшиеся на центральной площади столицы вместе помолились за здоровье журналистки Татьяны Чорновол.

После этого на сцене выступили лидеры оппозиции, которые снова призвали к отставке правительства, а также потребовали отчета о расходовании бюджетных средств.

Кроме того, политики снова призвали собравшихся к проведению всеукраинской забастовки.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее активисты Евромайдана заявили о желании собрать на празднование Рождества сотни тысяч украинцев.