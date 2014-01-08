Азаров о Евромайдане: от баррикад не добавится ни хлеба, ни мяса

Массовые акции протеста в Украине приводят лишь к убыткам и разрушениям.

Такое мнение высказал премьер-министр Николай Азаров во время открытия базы подготовки олимпийцев по водным видам спорта в г. Бровары Киевской области, пишет УНИАН.

"От баррикад в нашей стране не добавится ни хлеба, ни масла, ни мяса, ни бассейнов. Будут только убытки и разрушения. Вот это мы должны осознать. Все в наших руках, все в наших головах", - сказал премьер.

По его словам, обвиняя друг друга, власть и оппозиция ни к чему хорошему не придет.

"Будем болтать, друг друга обвинять, ничего хорошего из этого не получится", - сказал премьер.

Напмоним, в декабре 2013 года Азаров пригрозил участникам Евромайдана в Киеве уголовной ответственностью за блокирование работы государственных учреждений как протестующим, так и оппозиционным политикам.