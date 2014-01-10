Азаров рассказал, почему ему не нравятся факельные шествия

Такие явления как экстремизм, вандализм, различные радикальные действия не могут укорениться в Украине. От них украинское общество имеет хороший иммунитет.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров на своей страничке в Facebook.

"Конечно, меня, как и вас, беспокоит рост экстремизма, и в том числе многочисленные случаи вандализма. Я решительно осуждаю вандализм по отношению к памятникам. Не могу сказать, что мне импонирует идея факельных шествий. Уж очень они напоминают те шествия, которые принесли многочисленные страдания нашим людям", - сказал Азаров.

По его словам, он также выступает категорически против незаконных захватов административных зданий, попыток поджога домов, попыток вмешательств в частную жизнь людей.

"Я осуждаю факты избиения людей, с которыми мы столкнулись в последние дни. Все это, безусловно, меня тревожит. Но я считаю, что наше общество в целом имеет очень хороший иммунитет от подобных явлений. Они все-таки являются единичными в нашей стране, но против них должно быть настроено подавляющее большинство наших людей. Экстремизм и радикализм - путь в никуда. Это путь в разруху, из которой мы с громадным трудом вырвались", - отметил премьер.

Он также подчеркнул, что на этом убеждении и базируется его "уверенность, что в 2014 году у нас все будет хорошо. А сил у нас достаточно, чтобы пресечь, в том числе, и этот экстремизм".

Напомним, ранее Азаров заявил, что массовые акции протеста в Украине приводят лишь к убыткам и разрушениям.

Премьер считает, что от баррикад не добавится ни хлеба, ни масла, ни мяса, ни бассейнов - будут только убытки и разрушения.