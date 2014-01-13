Луценко снова в реанимации, а силовики уже намекают, что "Беркут" его не бил - жена

По состоянию на утро 13 января Юрий Луценко находится в палате интенсивной терапии (реанимации) после резкого ухудшения состояния его здоровья 12 января.

Об этом заявила жена экс-министра Ирина Луценко, сообщает пресс-служба "Третьей республики".

В то же время, Ирина сообщила, что, по ее информации из дипломатических кругов, сейчас в МИД проходит закрытая встреча силовиков с дипломатами, главный месседж которой – "Беркут" не бил Луценко".

Что касается хода следствия по делу об избиении Юрия Луценко 10 января, по информации его жены в понедельник у экс-министра МВД должны взять показания следователи городской прокуратуры. Однако, по ее словам, до сих пор следователи не опросили людей, которые были свидетелями избиения и сопровождали политика до кареты скорой помощи.

В частности, не говорили с активистом Автомайдана Сергеем Поярковым, народным депутатом Андреем Павловским, родным братом Сергеем Луценко и другими.

"Вбрасывание через подконтрольные провластные СМИ разного рода информации о состоянии здоровья Луценко, не опрос свидетелей – это путь вранья и фабрикации нужных власти доказательств", – говорит Ирина.

По ее мнению, избрание такого сценария свидетельствует о страхе перед введением санкций со стороны США и других стран за неоправданное и незаконное применение силы против мирных митингующих.

Как ранее писал "Главред", после первых лечебных процедур 12 января состояние Юрия Луценко ухудшилось. Врачи до сих пор запрещают его посещать всем, кроме его жены Ирины.

Лидеры оппозиции расценивают избиение экс-главы МВД Юрия Луценко как покушение на убийство. Об этом говорится в совместном заявлении Арсения Яценюка, Олега Тягнибока и Виталия Кличко.