Майдан в поисках стратегии: как правильно направить протесты

Свою историческую роль Майдан 2013-2014 годов уже фактически сыграл. Но конъюнктура и отсутствие рациональной программы не позволяют лидерам оппозиционных сил элегантно выйти из политического лагеря в центре Киева.

События на Майдане доказали, что в Украине достаточно неравнодушных граждан для того, чтобы они стали движущей силой мощного протестного движения, озадачившего и власть, и оппозицию. Центр Киева стал точкой непосредственного роста гражданской активности, откуда она должна распыляться по всей стране. В этом контексте не совсем понятна критика официальной оппозицией Форума Евромайданов в Харькове. Вообще, следует отметить, что атмосфера недоверия – один из важнейших признаков политического кризиса и главный тормоз на пути его разрешения.

Продолжительный характер стояния на Майдане позволяет говорить не только о самоорганизации гражданских структур, но и о необходимости противостоять побочным явлениям, связанным с длительной концентрацией на одной площади не имеющих единого управления и плана действий людей. Майдан, вольно или невольно, маргинализируется. Четкая стратегия действий так и не появилась.

Во многом вина в этом лежит на лидерах оппозиционных сил, не сумевших поступиться своими амбициями ради целенаправленного использования энергии народного протеста. Вожди оппозиции напоминают аматоров, истово исполняющих "танец маленьких лебедей". Они крепко держат друг друга за руки, не позволяя получить дополнительные рейтинговые очки своим "заклятым друзьям".



Положение Юрия Луценко и Петра Порошенко отличается чуть большей свободой действий, но обоим политикам необходимо изыскивать возможности повышения своего влияния. Отмечу, что Луценко продолжает брать красноречием, а Порошенко пытается пустить в ход широкий арсенал – от медиа-возможностей до международных связей, подкрепленных внушительным финансовым капиталом. Но причина его рейтингового роста кроется в готовности к решительным действиям в окружении массы протестующих, которую не предъявили обществу лидеры "реестровой оппозиции".

Сегодня Майдану постоянно приходится сталкиваться с провокациями власти, и было бы высшей степенью наивности ожидать, что их не будет. В ответ на достаточно агрессивную риторику протестующих власть прогнозируемо пытается пускать в ход разные методы реагирования. Неудачи силового сценария и опасные перспективы его повторения не означают, что правоохранительные органы и спецслужбы откажутся от оперативной работы против Майдана "на грани фола", а иногда – и за гранью. Свидетельством этого является информационная война, идущая на появившихся, словно грибы после дождя, Интернет-сайтах различной политической направленности и в социальных сетях.

Инициативу Александра Бригинца о проведении президентских выборов 30 марта 2014 года можно назвать попыткой сделать Майдану искусственное дыхание. Не случайно она увидела свет сразу после Нового года, когда протестная активность по объективным причинам пошла на спад. Юридически, мягко говоря, несовершенное предложение провести президентские выборы в последнее воскресенье марта этого года словно написано для озвучивания с трибуны Майдана под соусом страха со стороны власти. Но та, откровенно говоря, выбрала правильную для себя тактику: игнорирование в сочетании с нелинейными методами воздействия дает свои плоды.

Сегодня Майдану остро необходимы новая стратегия и осмысленная тактика борьбы. С начала декабря до начала января количество участников воскресных вече уменьшилось в несколько раз. Да, на улицы до сих пор выходит достаточно людей, чтобы говорить о существовании протестного потенциала, но власть пришла в себя, как метко заметил Виталий Кличко, после нокдауна. Не наблюдается массового дезертирства из силовых структур, фракция "регионалов" в парламенте понесла минимальные кадровые потери, да и правительство с президентом, подкрепленные российским кредитом и 30-процентной скидкой на газ, пытаются излучать уверенность, находящую отклик в базовых областях Партии регионов.

Фетишизация Майдана в нынешних условиях способна стать серьезной ошибкой. Если обитателям лагеря протестующих в центре столицы Украины не будет предложена четкая стратегия действий, он рискует из символа протеста превратиться в своеобразный сквот с национальным колоритом – достопримечательность для туристов и предмет шпилек оппонентов.

Противникам власти необходимо научиться действовать на ее поле – в юго-восточных областях страны. В противном случае, президентские выборы будет выиграть очень сложно. К тому же, Майдану необходим исполнительный директор, обладающий минимизированными политическими амбициями и организационными способностями.

Протест, который не добился успеха на своем пике, необходимо направить разумно и технологически грамотно. Только в таком случае лидеры оппозиции могут рассчитывать использовать Майдан в президентской кампании, а не ждать подходящего случая, чтобы его распустить.