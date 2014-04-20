Аксенов назвал крымских татар провокаторами: не нравится - уезжайте

Флаг Украины над зданием Меджлиса крымскотатарского народа в Симферополе является провокацией.

Об этом заявил крымский "губернатор" Сергей Аксенов в своем Twitter.

По его словам, флаг Украины "провоцирует межнациональную рознь", а всем, кому не нравится в Крыму новоиспеченный "губернатор" посоветовал уезжать.

"Междлис повесит над своим зданием украинский флаг. Все больше убеждаюсь, что они - провокаторы. 97% за Россию! Не нравится - уезжайте!", - заявил Аксенов.

Также он заявил: "Если меджлис и дальше будет провоцировать, то придется признать эту группу экстремистской. Они провоцируют межнациональную рознь".

Напомним, ранее Аксенов "отличился" еще одной "шуткой" на расовую тему - он предложил "отправить Обаму в московский обезьянник".