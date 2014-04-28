Новые подробности покушения на Кернеса: целились в сердце, на месте происшествия найдена граната

В понедельник, 28 апреля, около 12.00 в Харькове на Белгородском шоссе произошло покушение на Геннадия Кернеса, городской голова получил тяжелые огнестрельные ранения.

На месте покушения, где работает следственно-оперативная группа, была найдена граната, сообщает "Главное".

Как пишет издание, Кернес бежал не возле проезжей части, а по тропинке вдоль леса. Стрелявший находился в лесу, выстрелы были произведены из автомата.

Кроме того, на месте происшествия правоохранители обнаружили гранату. Журналистов, находящихся там, попросили отойти в сторону до тех пор, пока боеприпас не будет обезврежен.

Кандидат в президенты и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин заявил, что в Кернеса стреляли на поражение - в область сердца. И только по счастливой случайности мэр не погиб, сообщает УНИАН.

Он отметил, что ранение Кернеса крайне серьезное. По словам Добкина, правоохранители нашли место, из которого был осуществлен выстрел. Там найдена гильза калибра 7,62 мм.



Добкин предположил, что это гильза от пули снайперской винтовки Драгунова. По его словам, выстрел был осуществлен с противоположной стороны проезжей части.

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Фото: atn.ua