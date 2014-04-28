Эксперт о спецоперации: силовики оказались в неравных условиях с диверсантами

Проводимая на востоке Украины антитеррористическая операция натолкнулась на определенные ограничения, которые необходимо устранить. Спецподразделения Внутренних войск и СБУ не могут свободно применять оружие.

Об этом директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак рассказал в комментарии "Главреду".

"В АТО сегодня используются преимущественно внутренние подразделения, практически без применения ВСУ. И здесь есть определенные ограничения, и их необходимо устранить. В частности, речь идет об ограничениях, касающихся применения оружия нашими спецподразделениями Внутренних войск и СБУ", - рассказал военный эксперт.

"Они руководствуются Законом "О милиции" в части использования оружия, а он содержит существенные ограничения. В результате, наши силовики сегодня оказались в неравных условиях с российскими диверсантами и сепаратистами, которых поддерживает Россия (завезла сюда или подкармливает из созданной агентурной сети)", - поделился мнением директор Центра исследований армии.

"Мы наблюдали уже два неприятных случая: расстрел группы офицеров, проводящих АТО, и захват офицеров СБУ. Кроме того, внутри украинских спецслужб работают члены агентурной сети и информируют российскую сторону. Но это только часть проблемы. Основная же проблема состоит в том, что украинские специалисты пытаются избежать применения оружия", - рассказал Бадрак.

"Все это существенно влияет на морально-психологическое состояние спецназовцев: "альфовцев", представителей "Омеги" и т.д. Их возможность применения оружия сводится к следующему: они могут его использовать, когда сепаратисты осуществляют нападение на объекты. Это очень уязвимый момент, который нужно исправить. Поэтому сегодня утром наш центр обратился в парламент, чтобы немедленно была решена проблема, и были приняты соответствующие нормативные акты", - подчеркнул военный эксперт.

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