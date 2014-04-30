СБУ набирает добровольцев в спецотряды по борьбе с террористами

Служба безопасности Украины открыла "горячую линию" для граждан с военной подготовкой, желающих защищать территориальную целостность страны.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"С целью преодоления террористической угрозы и сохранения территориальной целостности Украины, противодействия вооруженным преступным группировкам сепаратистского направления, обеспечения законности принято решение о введении "горячих линий" для обращений граждан, имеющих опыт службы в правоохранительных органах или Вооруженных Силах Украины и желающих вступить в спецотряды по охране общественного порядка", - говорится в сообщении.

Телефон "горячей линии" в СБУ - (044) 235-55-18.

Ранее "Главред" сообщал, что и.о. президента Александр Турчинов рассказал, что МВД и СБУ открыли "горячие линии" для записи добровольцев. В первую очередь, это касается тех, кто имеет опыт службы в правоохранительных органах и ВСУ.

По его словам, нужна помощь украинских патриотов, особенно тех, кто проживает в Донецкой и Луганской областях. Такое ваше решение нужно стране, чтобы восстановить безопасность граждан и предпринять действенные меры для предотвращения террористической угрозы.