Керри позвонил в Москву: Лавров просил прекратить АТО и отпустить "политзаключенных"

В четверг, 8 мая, госсекретарь США Джон Керри позвонил главе МИД России Сергею Лаврову, чтобы поговорить о возможности совместных усилий США, ЕС и ОБСЕ и России в интересах урегулирования кризиса в Украине.

Об этом сообщают Вести.ru.

Лавров просил как можно быстрее прекратить проводимую силовиками антитеррористическую операцию на востоке Украины.

Кроме того, он потребовал разблокировать населенные пункты, где засели боевики, освободить мифических "политзаключенных", а также запуска конституционной реформы.

Лавров в очередной раз попугал Керри использованием армии и "национал-радикалов" против боевиков и просил госсекретаря повлиять власти Украины, чтобы подтолкнуть их к началу деэскалации обстановки и создать условия для "равноправного диалога" с сепаратистами.

В итоге Лавров и Керри договорились о продолжении в ближайшие дни контактов по украинской проблематике с учетом предложений Швейцарии в качестве председателя ОБСЕ.

Больше об АТО на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".

Видео: vesti.ru