На Донбассе меняют спецназ ГРУ на наемников из России - Тымчук

Ситуация на границе Украины с Россией остается очень сложной. Происходит замена военнослужащих спецназа ГРУ ГШ ВС РФ на наемников, прибывающих из России.

Об этом координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По информации эксперта, "на протяжении как минимум двух последних недель в террористических формированиях на востоке мы наблюдаем повсеместную замену военнослужащих спецназа ГРУ ГШ ВС РФ на наемников, прибывающих из России. Это, прежде всего, военнослужащие запаса, в большинстве своем имеющие опыт службы в российском спецназе и опыт участия в боевых действиях (в частности, на Кавказе).

Для эффективного противодействия проникновению на территорию Украины российских диверсионных групп и оружия Госпогранслужба Украины, по нашим данным, остро нуждается в дополнительных силах и средствах, а также эффективной поддержке со стороны других силовых министерств и ведомств Украины. Особенно плачевной выглядит в этом плане ситуация на госгранице в Луганской и Донецкой областях" – пишет он.

"Набор таких достаточно профессионально подготовленных наемников российские власти проводят практически по всей территории РФ. По данным группы "Информационное Сопротивление", даже в Хабаровском крае России на протяжении последних 3 недель в местные военкоматы вызываются военнослужащие запаса, служившие в спецназе ГРУ, где им предлагается за хорошую плату в составе формирующихся групп убыть в Украину для участия в террористической деятельности. Наиболее же активно подобная работа ведется в Южном федеральном округе РФ.

Одновременно идет мощный процесс переброски с территории России оружия для террористических групп на Донбассе", - пишет Тымчук.

Напомним, один из участников АТО сообщил, что против украинских солдат воюют хорошо обученые боевики-проффессионалы.