Россия заявила, что не ждет визита Порошенко

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос о визите в Россию кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, который по данным ЦИК, лидирует в президентской гонке, не рассматривается.

Об этом глава МИД РФ сообщил во время пресс-конференции во вторник по итогам заседания совместной группы стратегического планирования, пишет Интерфакс-Запад.

"По дипломатическим каналам или по каким-то другим - вопрос о визите в Россию Порошенко не рассматривается, не обсуждается", - сказал Лавров.

Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли ситуация на юго-востоке Украины помешать нормализации отношений между Москвой и Киевом, глава МИД сказал: "Что касается последних событий, то, напомню, что Петр Порошенко шел на выборы, обещая, что он объединит страну. А вчера он сказал, что первой его поездкой будет посещение Донбасса, но пока там идет настоящая война".

"Сам он (Порошенко - ред.) заявляет, что так называемую контртеррористическую операцию нужно закончить поскорее, но путем ее интенсификации", - напомнил Лавров.

Также он вновь заявил, что Украине нужно немедленно прекратить АТО.

В тоже время, по информации агентства "Интерфакс", Лавров заявил, что в случае, если Порошенко наладит диалог с гражданами Украины, в том числе с жителями востока, то "в лице России он найдет серьезного и надежного партера".

Кроме вышесказанного напомним, вчера, 26 мая, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к диалогу с Петром Порошенко.

видео: ТСН