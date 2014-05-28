Суд дал условные сроки мучителям казака Гаврилюка

В среду, 28 мая, Печерский райсуд Киева вынес приговор по делу о двух военнослужащих Внутренних войск, которые издевались над активистом Майдана, казаком Михаилом Гаврилюком.

Они обвинялись в превышении служебных полномочий и совершении насилия в отношении Гаврилюка во время акций протеста в Киеве 22 января, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры

Действия правоохранителей квалифицировали по ч. 1 и ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий). Обвиняемые полностью и безоговорочно признали свою вину в совершении инкриминируемых им преступлений.

Как сообщается, Гаврилюк простил своих обидчиков и не настаивал на назначении им сурового наказания.

Поэтому суда приговорил одного из подсудимых к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год, второго - к 2 годам лишения свободы с аналогичным испытательным сроком, соответствует степени наказания. Кроме того, суд запретил обоим осужденным заниматься правоохранительной деятельностью в течение года.

Напомним, ролик, на котором бойцы "Беркута" фотографируются с раздетым и избитым активистом, вызвал широкий резонанс во всем мире.