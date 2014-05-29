Виктор Небоженко: Путин попался в ловушку, проигрыш ему обеспечен

На сайте "Главред" состоялся чат с директором социологической службы "Украинский барометр", политологом Виктором Небоженко.

Общаясь с читателями, он рассказал, чем его удивили результаты президентских выборов, какие первоочередные вызовы будут стоять перед новоизбранным главой государства Петром Порошенко, сколько еще Донбасс будет оставаться "горячей точкой", почему в Украине необходимо провести парламентские выборы уже в этом году, и кто этому будет пытаться помешать, когда Украина сможет вернуть Крым, а также с какого момента экс-президент Виктор Янукович окажется в опасности.

Представляем стенограмму чата с Виктором Небоженко.

Kiianyn: Новообраний мер столиці обмовився про те, що Майдан та барикади вже виконали свою функцію, тому їх варто почати розбирати. Ви погоджуєтеся з ним? Як бути з Майданом, коли вже знайшлися люди, які не хочуть розходитися звідти?

Виктор Небоженко: Я думаю, что рано разбирать Майдан, несмотря на все неудобства для киевлян и гостей Киева. Мы не знаем, как будут разворачиваться события дальше, и не нужна ли будет помощь Майдана для разгона этой консервативной полуфашистской Верховной Рады.

Kiianyn: На якій підставі мають пройти дострокові парламентські вибори? Що це може бути – юридичні чи політичні підстави, чи якісь інші?

Виктор Небоженко: Мы совершили тяжелую политическую ошибку: украинская Верховная Рада перешла к парламентской форме правления, и нужно было провести досрочные парламентские выборы. Вместо этого Украина пошла на досрочные президентские выборы. И теперь мы имеем реальный конфликт между президентом с повышенной легитимностью (первый тур) и парламентом, который не отвечает структуре сегодняшних политических ориентаций населения.

Избавиться от этого будет очень тяжело. Это очень сложная проблема, потому что парламентарии сделают все, чтобы остаться в Верховной Раде до очередного политического кризиса. А из-за неуклюжей попытки Турчинова расправиться с депутатами КПУ мы получаем энергичное, наполовину запуганное сообщество депутатов коммунистов и Партии регионов, всех тех, кто голосовал за драконовские законы против Майдана в январе. Я надеюсь, что Турчинов сделал это не специально, а в силу своей политической неопытности. Но этим конфликтом с КПУ он дал повод многим депутатам коммунистам и регионалам волноваться за свою судьбу и из-за тюремной перспективы. Поэтому это ядро сделает все, чтобы новый президент и здоровые политические силы не получили возможность досрочных выборов.

polit_ua: Чи варто зараз чекати стрімкого зближення з Євросоюзом та швидкого підписання з ним всього, що варто підписувати й не варто?

Виктор Небоженко: Да, думаю, что Европа, напуганная своим легкомысленным подходом к евроинтеграционной авантюре Януковича, сейчас постарается сделать все, чтобы исправить свою ошибку. Я бы сказал пафосно: если все 20 лет мы говорили о европейском шансе для Украины (украинском выборе), то сейчас у Европы появляется шанс исправить свою недальновидную политику последних 10 лет по отношению к Украине. Кроме того, откровенная авантюрная попытка Путина столкнуть Европу с Украиной (мол, зачем вам эти украинские националисты-крестьяне? Они же не умеют править!) или, более того, вырвать из политики Евросоюза Германию и сделать ее союзником в разделе Украины, ни к чему не приведет.

Поэтому у ЕС есть свой исторический шанс интегрировать Украину как можно плотнее в евроатлантические структуры и систему европейской безопасности. Пусть не переживают – мы не заставим их воевать за территориальную целостность Украины, мы справимся сами, а вот с реформами мы сами не справимся. Разве что когда Украина будет возвращать Крым, нам нужна будет помощь ЕС в демилитаризации оккупированной Россией территории.

polit_ua: Ваші загальні враження та висновки після цих виборів? Чим вас, як політолога, вони здивували, що було непередбачуваним?

Виктор Небоженко: Я думал, что шансы Тимошенко гораздо выше. А президентские выборы в один тур – это неприлично, или они связаны с очень острыми проблемами страны. Хотя сенсацией для меня были 8% Ляшко. Я себе представляю, какой поток грязи сейчас пойдет на Украину, связанный с тем, что мы быстрыми шагами идем в "гей-Европу". На самом деле, это, скорее, электорат Тимошенко, и ей сознательно противопоставили хорошо раскрученного и финансируемого Ляшко. Иными словами, если завтра Ляшко со своей Радикальной партией попробует набрать 8% на выборах в парламент, то из этого ничего не получится.

На этих выборах два молодых политика совершили ошибку. Кличко, не надеясь на быструю победу (в первом туре), отказался в пользу Порошенко, а Тягнибок, зная, что у него очень плохи дела с рейтингом, все же решился идти на президентскую кампанию.

Общее впечатление от выборов: Украина подтвердила свой исторический выбор 1991 года и показала свою решимость в условиях чрезвычайного положения и военного времени строить европейское независимое государство. Это резко ухудшает захватнические шансы Путина и увеличивает надежду на интенсивную международную помощь Украине. Повторяю, независимо от того, кто бы выиграл, столь эффективно проведенная избирательная кампания говорит о том, что у украинского государства еще есть большие ресурсы.

polit_ua: Чим би ви пояснили третє місце у Ляшка?

Виктор Небоженко: Он использовал мощную информационную поддержку олигархических СМИ: за последние четыре года не было ни одного политического ток-шоу, где бы он не выступал со своими вилами. Он – один из немногих депутатов от оппозиции, которые хорошо показали себя во время острого политического кризиса вокруг Майдана. Это неожиданный, сенсационный результат. Для политика такого уровня это – очень большая победа. Но говорить о каких-то перспективах Ляшко, как лидера политической силы, рано.

polit_ua: Кого б із нинішніх в.о. міністрів ви б залишили на своїх посадах?

Виктор Небоженко: Я бы оставил только премьер-министра Арсения Яценюка и Сергея Квита, министра образования. Всем остальным еще не удалось доказать свою бесценность.

polit_ua: Вікторе Сергійовичу, за даних умов та обставин які сценарії розвитку подій можливі в Донецькій та Луганській областях? Чи є шанс повернути спокій у цей регіон?

Виктор Небоженко: Донбасс ждут очень тяжелые времена и, как раньше говорили, "от двух до пяти". То есть, пройдет несколько лет, пока Донбасс поймет, в какую кровавую авантюру его втянул Кремль, и научится жить своим умом. Все политические и экономические реформы, которые будут проводиться в Украине, будут и на Донбассе. Острейшие социальные и экономические проблемы, которые накопились в других регионах Украины, тождественны тому, что есть в Донецкой и Луганской областях.

Донбассу придется пережить при новом президенте объявление военного положения, которое позволит создать временную администрацию в управлении регионом и развяжет руки военным по борьбе с сепаратистами. Что касается населения Донбасса, которое страшно страдает в нынешней сложной ситуации, то оно должно как можно быстрее научиться жить своим умом, самоорганизовываться и не ждать, что кто-то решит за них их проблемы. Но, повторяю, донбасская рана будет кровоточить еще долго, от двух до пяти лет.

Inga: Как изменится политический ландшафт Украины в случае проведения досрочных парламентских выборов? Какие политические силы могут исчезнуть, какие – наоборот, нарастить влиятельность?

Виктор Небоженко: По результатам президентских выборов хорошо видно, что население не воспринимает и крайне правых, и крайне левых. Сейчас появляется реальная возможность (чего не было раньше) для создания долголетних эффективных левоцентристских и правоцентристских партийных проектов. Но на сегодняшний день, мне кажется, что у "Свободы" Тягнибока и КПУ еще есть шанс пройти в парламент. Нас должно интересовать то, какие политические силы станут мотором экономических и политических реформ? А как раз с этим у наших политиков очень туго.

semen_senia: Виктор Сергеевич, как, по-вашему, Порошенко будет выходить из кризиса на востоке страны? Судя по вчерашним событиям на Донбассе, можно ожидать более решительной АТО? Или, все-таки, путь переговоров, если так – то с кем их там вести? Спасибо.

Виктор Небоженко: Что касается переговоров, то, конечно же, с иностранными наемниками, шпионами, диверсантами, бородаями центральная власть Украины не должна вести никаких переговоров. Более того, нельзя вести переговоры с теми, кто не способен к самоуправлению на Донбассе. Аргумент силы уже не должен быть главным в переговорном процессе. Нам нужны донбасские политики, которые способны отвечать за свои слова и действия. Так что, думаю, после нынешней волны авантюристов и идеологических радикалов, которые благодаря Кремлю подняли мятеж на Донбассе, придут новые люди, с которыми Киев будет иметь дело.

Что касается Порошенко и АТО, то перед встречей с хитрым и подлым Путиным новый президент уже обязан иметь серьезные аргументы по удушению сепаратистского бунта.

Smilik: Пане Вікторе, що тепер буде із тим, хто в Ростові? Як ще його може використовувати Кремль, чи, по суті, він тепер нікому не потрібен?

Виктор Небоженко: Судьба Януковича сейчас в руках Путина. Путин проиграл битву в операции по срыву выборов в Украине и сейчас находится перед необходимостью поздравить нового президента, иначе они с ним никогда не встретятся. Как только он поздравит Порошенко с удачным избранием, это будет значить политическую смерть Януковича, и ему придется выписывать свидетельство эмигранта, как любому таджику или узбеку, который мечтает жить и работать в Москве.

Arkadij: По-вашему, будут ли у нас в этом году парламентские выборы? Или те, кто понимает, что в случае выборов они уже ни при каких раскладах туда не попадут, не допустят их проведения?

Виктор Небоженко: Скажу одно: если у нас не будет парламентских выборов, мы не сможем провести ни одной реформы. Потому что нам придется опираться на парламент, который на четверть состоит из преступников, совершивших преступления различной степени тяжести. Нынешние парламентарии в большинстве своем сделали все для формирования антидемократического режима личной власти Януковича. Их дальнейшее пребывание в ВР до 2017 года гораздо опаснее, чем пребывание российских диверсантов на Донбассе.

Arkadij: Есть ли риск того, что парламент и президент не смогут работать слаженно и, как следствие, эффективно, и что повторится тот неудачный опыт парламентско-президентского правления в 2000-х?

Виктор Небоженко: Проблема в том, что столь высокий успех Порошенко не характерен для парламентских республик. Он создает дополнительные репутационные преимущества для избранного президента по сравнению с деморализованной коррупционной и антиукраинской частью парламентариев. Поэтому либо они сделают его своим президентом, и тогда это будет предательством Майдана, либо он пойдет на досрочные парламентские выборы, чтобы получить другое, более лояльное к Украине и себе большинство.

Arkadij: Какое политическое будущее у Тимошенко? Она будет в оппозиции к новому президенту?

Виктор Небоженко: Думаю, что у Тимошенко есть политическое будущее. По крайней мере, если сравнивать политическое будущее Ефремова, Добкина, Тигипко и других видных деятелей ПР и КПУ, у нее есть политическое будущее. Будет ли она в оппозиции к новому президенту, будет зависеть от того, как пройдут первые сто дней правления Порошенко.

Arkadij: Г-н Небоженко, поделитесь вашим прогнозом относительно того, кто, на ваш взгляд, сформирует оппозицию к Порошенко, а кто станет частью его команды?

Виктор Небоженко: Повторяю, в ближайшие сто дней наибольшим риском для Порошенко будет заигрывание с антиукраинской частью депутатов Партии регионов. Создание команды – это одна из самых острых и актуальных проблем ближайшего политического будущего Порошенко: он знает всех, и все знают его, но он никогда еще не был лидером большой политической группы и не нес ответственности за людей. Более того, он ухитрился не нести ответственности за Ющенко и Януковича, хотя активно работал в их командах. Вот теперь ситуация изменилась: став президентом, он будет уже лично отвечать за "поведение" членов своей команды. И каждый их прокол будет съедать по паре процентов из его сумасшедшего рейтинга.

Prokop: Что дальше с Донбассом: он вернется обратно к Украине, станет вторым Приднестровьем или другой вариант? Готов ли он принять Порошенко?

Виктор Небоженко: Донбасс будет частью украинского процветающего государства. Донбасс, заплатив дорогую и кровавую цену за свою пассивность и веру в быстрое счастливое кремлевское будущее, на деле может стать локомотивом политических и экономических реформ.

Что касается готовности принять президента Порошенко, то это неправильная постановка вопроса. Донбасс должен научиться не искать каждый раз себе нового хозяина, а стать одним из достойных и цветущих развивающихся регионов Украины, независимо от того, какой президент правит этой страной.

Pavel Kachura: Сила государства – в одинаковости сознания общества, в единстве, если хотите, парадигмы. Посередине Украины проходит граница, водораздел двух цивилизаций: европейской и азиатской. В составе народа Украины есть два общества, имеющие мало чего общего между собой. Мало того, одна его часть агрессивна и неспособна, в силу своего исторического формирования, принимать кого бы то ни было не из "своих". Мы все 23 года занимаемся тем, что пытаемся создать одно государство двух обществ. Есть ли общий знаменатель у двух таких разных частей украинского народа?

Виктор Небоженко: Это очень популярная теория о том, что Украина расколота на две части. Прежде всего, у нас не одна, а четыре Украины: западная, центральная, юго-восточная и Киев, как отдельная Украина. С 2004 года Киев показал, что без него не обходится ни одно решение.

Что касается цивилизационного раздела, то ответил бы так. Действительно, к 1991 году различия между европейской и тоталитарно-православной цивилизацией проходили по "линии Керзона" и совпадали с границей европейской и славянской цивилизации по теории Хантингтона. Через несколько лет в сторону Европы и Украины повернулся Киев, и тогда заговорили о том, что цивилизационный раскол проходит уже по Днепру. Во время Майдана социологические и культурологические исследования показывали, что линия раскола сдвинулась на восток. И сейчас, к концу мая 2014 года, мы хорошо видим, что граница между двумя цивилизациями проходит по Луганской и Донецкой областям. Как мы видим, Харьков, Днепропетровск, Николаев, Херсон, Одесса сделали свой выбор в пользу европейской цивилизации.

Иными словами, за 20 лет граница между цивилизациями прошла тысячу километров и остановилась на территории Луганской и Донецкой областей. Согласитесь, что это неплохой результат для Украины. Но наличие иного менталитета в Луганской и Донецкой области – еще не основание для того, чтобы развязывать войну в этом регионе. Если будут проходить реформы, Украина "переварит" за следующие несколько лет и эти регионы. Поэтому я смотрю оптимистично на собственно цивилизаторскую роль украинского государства и гражданского общества.

павел качура: Претендентов на пост Президента с мышлением ХХІ века не было. Все они – обычные выразители определённых слоёв, групп и даже государств: наиболее ярким выразителем крупного капитала, как я понимаю, является Порошенко, среднего – Тимошенко. Нас всех радует один тур, но природа украинского крупного капитала преступна и аморальна. Капитал пана Порошенко – тоже. Такой капитал, если и не сразу, но неизбежно станет непреодолимым препятствием на пути социального развития общества. Наш крупный капитал асоциален. Насколько можно его социализировать, и сможет ли это сделать человек, который его представляет? И можно ли вообще говорить о социальности капитала, и крупного в частности? Политика и бизнес имеют разную не только психологию, но и физиологию. Бизнесмен обогащает себя, политик – общество. Как решается это противоречие? И решаемо ли оно?

Виктор Небоженко: Главный недостаток нашего крупного олигархического капитала – это сращивание власти и собственности. Второй недостаток – в том, что даже когда олигархи решаются заниматься политикой, они не рассчитывают на десятилетия или благодарность потомков. Они гордятся своей ситуативностью и способностью пробивать результат "здесь и сейчас". Они так богатели, они так стали мультимиллионерами и миллиардерами. Третьей спецификой нашего крупного бизнеса, который лезет в политику, является его неинституциональность. Они не умеют работать с институтами, структурами, правилами, перспективами.

Наиболее выразительный пример – это Янукович и Ахметов (совпадение случайно). Все держалось на договоренностях, кидке, личной зависимости, непризнании реальных политических закономерностей, которые есть у любой страны. Поэтому первый же кризис, с которым столкнулся Янукович, – Майдан, оказался для него губительным, потому что он ничего не понимает в политике, но разбирается в людях и жестокости. Пример Ахметова, на которого много возлагалось надежд и Киевом, и Донецком, и Путиным, также показывает, что он не умеет работать с политическими публичными инструментами в условиях, когда закулисные договоренности не работают.

Сейчас мы получили Порошенко, нового президента с большими ожиданиями, с ужасом ждем, как он поступит: начнет видоизменяться, или пойдет по пути своих предшественников, президентов-олигархов.

Andrew Yashchuk: Чи варто зробити офіційним гімном України вірш Сосюри "Любіть Україну"?

Виктор Небоженко: Я думаю, что для выбора официального гимна Украины как символа государственности по принципу политического романтизма – не самое лучшее время. Нам надо научиться жить бок обок по одним законам, а не по одной любви. И соревноваться не в том, кто сильнее любит Украину, а в том, кто гордится предками, выполняет закон и вносит свой вклад в международное могущество Украины.

Andrew Yashchuk: Як буде відображатися статус Криму у новій Конституції України?

Виктор Небоженко: Думаю, что в ближайшие годы практически встанет вопрос о возвращении Крыма в украинское политическое пространство. И, скорее, статус Крыма будет регулироваться какими-то международными договорами, а не только Конституцией Украины.

Andrew Yashchuk: Чому на міжнародних переговорах з участю Росії у документах не фіксується що Крим – окупована територія?

Виктор Небоженко: Это большая проблема украинского МИДа – умение отстаивать актуальные интересы Украины в переговорном процессе.

Valeriy Klimov: Вы видите хоть один вариант бесконфликтной Украины унитарного типа на 28 мая 2014 года? Не исключайте, пожалуйста, и реальные варианты, т.е. диктатуру национализма. Предположу, что выборы президента прошли "не очень" (пишу 25-го). Ваш вариант: зачем они? Если по замыслу БЮТ и "Свободы" – его решающие функции в госуправлении становятся весьма призрачными. Это – профанация, чтобы подольше парламентствовать? 23 года президенты и их команды – антигосударственники, к чему новый?

Виктор Небоженко: Украину ждут еще многочисленные конфликты, как между ветвями власти, так и между центральной властью и регионами. И дело здесь не в чистой политологии, а в глубочайшей коррумпированности всех ветвей и этажей украинской власти. Санация Украины потребует много крови и слез.

Andrew Yashchuk: Буде проведено адміністративну реформу?

Виктор Небоженко: Обязательно. Нам нужна административно-территориальная реформа (например, укрупнение и изменение границ некоторых областей) и реформа местного самоуправления. И нужно начинать с Донецка.

Andrew Yashchuk: Чи зможе Крим без України економічно вижити? Росія побудує їм воду, електрику, газ і т.д.?

Виктор Небоженко: Выжить может, но это будет не стратегия развития, а стратегия выживания. Россия устроит такой же режим выживания в Крыму, как и в деградировавших регионах: Нечерноземье, Крайний Север, Кавказ (кроме дворца Кадырова), Дальний Восток. Крым попадает в эту группу регионов-терпил, но будет временно находиться под оккупацией России.

Andrew Yashchuk: Чому Україна не судиться де тільки можна з Росією за Крим? Виграна справа буде доброю поміччю в переговорах, бо, зрозуміло, рішення суду Путін виконувати не буде.

Виктор Небоженко: Вопрос судебных международных исков Украины к России по поводу оккупации Крыма хорошо поддерживается на Западе и станет одним из элементов стратегии санкций и давления на Россию. Мы можем выиграть суды в размерах до 100 миллиардов долларов и даже получить эту компенсацию, учитывая колоссальную собственность России за рубежом. Пример уже был – без всяких судов ЕС экспроприировал 50 миллиардов долларов, которые хранили российские коррупционеры и элита на Кипре. Так что наш 100-миллиардный иск к России технологически имеет все судебные перспективы.

Vopros: Уже и Лукашенко поздравил Порошенко с победой на выборах. А чего тянет Путин?

Виктор Небоженко: Как мы говорили, поздравление Порошенко будет значить политическую смерть бывшего президента Януковича. Как только российские СМИ обнародуют поздравление Путина Порошенко, жизнь Януковича окажется в опасности. Ему можно посоветовать покаяться, вернуться в Украину и отдать себя в руки правосудия (не Пшонки).

s_67: Не будет ли настолько же большим разочарование в Порошенко, насколько большой (если судить по проценту проголосовавших за) была поддержка на выборах?

Виктор Небоженко: Значит, получит либо новый Майдан, либо военный переворот.

s_67: Каковы главные вызовы и первоочередные задачи, стоящие перед Порошенко, и насколько способен он успешно с ними справиться?

Виктор Небоженко: Признаю, это два очень сложных вопроса. Мне нужно пожать руку новому президенту, посмотреть на изменившуюся осанку и походку. И тогда я скажу, что ему нужно делать. Иначе говоря, нужно время, чтобы понять, как изменился человек, достигнув большой власти.

s_67: Реально ли Украине вернуть Крым?

Виктор Небоженко: Да, реально. Но не в то болото, в котором прозябал Крым в прошлой украинской республике (до Майдана).

Viktor Shkodyak: Мені дуже цікаво, той сценарій, який розгортається на Донеччині з використанням чеченських бойовиків, як дестабілізатора ситуації, залякуванням мирних жителів Донецька і використанням цього всього для введення миротворчих війск Росії. Невже Росія постійно грає по одному і тому ж сценарію? Невже люди, які живуть у Росії не можуть проаналізувати, невже вони настільки зазомбовані ЗМІ великої держави, від якої залишилась тільки оболонка? Чому ми отримуємо таку ненависть, таку злобу від колишніх братів? Чому вони нам не вірять, тим, хто живе в Україні?

Виктор Небоженко: В этом вопросе практически дан ответ. Я полностью согласен с Вашими тезисами. Проблема глубже. Об этом я говорил еще 10-20 декабря 2013 года. Дело в том, что Янукович, Крым и Украина в целом – это одна из тех ловушек, в которую попался сам Путин. Сначала криминализированный и легко управляемый Янукович выступил в качестве наживки, потом легкая добыча в виде Крыма. Это привело к тому, что он сделал ряд геополитических и исторических ошибок, из которых уже нет выхода. В результате, кроме кавказского фронта, где он ведет бои больше 10 лет, сирийского фронта, в который он влез по душевной простоте, он получил еще и украинский фронт.

Все три очага нестабильности, во многом раздутые его активностью, скоро начнут активно взаимодействовать и будут работать против его политической воли. Через какое-то время мы увидим, как в Крыму появятся бывшие сирийские боевики, которые столкнутся с "зелеными человечками", потом эта война перебросится на Кавказ, в соседнюю с Чечней Ингушетию и Дагестан, и закончится все новым карабахским конфликтом, в котором Россия проиграет. Таким образом, в ближайшие несколько лет Путин потеряет Сирию на Ближнем Востоке, Украину в Европе и Кавказ. Вот почему он уже понимает, что нужно планировать операции от Дербента до Донецка, от Славянска до Дамаска. Но проигрыш ему обеспечен. Война на три фронта – это тяжело, слишком даже для путинской России.

dim-dim: Навіщо російське телебачення намагалося розповсюдити неправдиву інформацію про те, що на виборах в Україні перемагає Дмитро Ярош? Скільки "Правий сектор" лишатиметься "страшилкою" для росіян? Чи матиме Ярош шанси у майбутньому стати більш рейтинговим політиком?

Виктор Небоженко: Я знаю мало людей, которые хорошо знают Яроша. Пока он является загадочным персонажем, которого объективно больше использует Россия, чем Украина. Но формирование образа злого и жестокого украинского бандеровца – это часть общей пропагандисткой стратегии российских СМИ, а у нее не так много шансов сделать страшилки. Они пытались сделать страшилку из Тягнибока, но его немного мечтательный и удивленный взгляд на жизнь, не совсем сходится с теми вещами, которые ему приписывают. Легендарная Фарион тоже мало похожа на грозного врага России. Ей нужна совсем другая психологическая помощь. А тщательно побритый Ярош, по крайней мере, несколько месяцев может играть роль страшилки.

Проблема пропагандистской машины России в том, что она обречена делать из Украины врагов, вплоть до создания своих собственных агрессивных радикальных украинских сил, которые можно было бы использовать для телевизионной картинки. Вспомните, как 1 декабря российские СМИ, как мухи на мясо, собрались возле АП во время провокаций, и образ грозных, жестоких украинских протестующих практически два месяца активно эксплуатировался россиянами. Я уже не говорю о том, что за нечеловеческие высказывания Фарион Дмитрий Киселев должен платить ей пенсию всю жизнь.

Мы должны понимать, что Россия в ближайшие годы будет все время искать доказательств враждебности Украины. Образ врага входит в идеологическую конструкцию российского авторитаризма. И у россиян мало выбора: можно сделать американцев врагами российского народа, но тогда можно получить санкции; можно сделать европейцев врагами, но тогда можно обидеть Германию и Меркель; наконец, можно сделать врагами китайцев, но тогда можно нарваться на очень резкую реакцию КНР. Поэтому мы остаемся единственными, очень удобными для российской пропагандисткой машины врагами. И на это стоит меньше обращать внимания. Если кто-то в России стал жертвой российской пропаганды и ненавидит Украину, то они недостойны (хоть их и миллионы) быть друзьями украинского народа.

valeria_: Чи потрібно, по-вашому, вводити візовий режим із Росією?

Виктор Небоженко: Немедленно. Мы находимся в состоянии войны с Россией, и этому состоянию должен соответствовать новый международный режим отношений. Как только Россия выведет войска из оккупированных ею территорий Украины, мы можем возвращаться к братским и дружественным отношениям.

journ_: "Вот, допустим, Путин завтра захочет закончить весь этот вопрос с Востоком. Но он не сможет это сделать. Потому что уже та медийная волна, которая поднята в российских СМИ, настолько серьезна, что даже если сам автор этой волны, наш уважаемый президент, скажет: "Ребята, хватит!", его не послушаются. Она и его самого сметет и похоронит", – считает депутат Госдумы Илья Пономарев. Виктор Сергеевич, согласны ли вы с таким мнением? Действительно ли уже даже Путин не в силах остановить силового противостояния на Донбассе?

Виктор Небоженко: Да, думаю, что джинн выпущен из бутылки, и он больше угрожает не Украине, а самому Путину. Дело в том, что военные России, включая легендарное ГРУ, страшно недовольны окружением Путина и лично самим им, а также ролью ФСБ в этом вопросе. Старые генералы между собой уже вспоминают, когда КГБ СССР подставил советскую армию и ГРУ в вопросе о вводе войск и оккупации Афганистана. Именно это недоверие между фсбшниками и грушниками не позволило реакционным силам использовать армию в Москве в 1991 году.

И сейчас военные упорно толкают Путина на продолжение вторжения в Украину. И Путин очень боится, что они обратят внимание не на Днепропетровск, Киев и Одессу, а на Кремль. Вот с чем связана недавняя истеричная чистка армии и перевод генералов на гражданские должности. Путин не знает истинного положения дел на Донбассе, ибо информация, идущая от ФСБ, пропагандистских центров, аналитиков, не совпадает с информацией и выводами, которые дает Минобороны и ГРУ России – Путин не знает, кому верить. Поэтому дело не в общественном мнении России и патриотах, которые разочарованы в том, что он не захватил Украину и остановился под давлением санкций. А дело в армии, которую втянули в сепаратистский мятеж в чужой стране, и это будет очень сильно влиять на моральный дух российской армии.

Ставить по совету президента России мирных жителей Донецка в виде живого щита – это деморализует любого бравого вояка. Это разбой, а не война. А они хотят либо мира, либо войны. Более того, Путин перепутал, как молодая девушка, два вида страха: он думал, что главная опасность исходит от Майдана, который может переброситься на Красную площадь, но оказалось, что беда для него идет с Донбасса. Он понимает, что через несколько лет радикально настроенные сепаратисты начнут расползаться по России, а огромная пропагандистская машина, которая день и ночь показывает кадры с боев на Донбассе, может стать примером для подражания уже в глубинке России: на Поволжье, Кавказе и Дальнем Востоке.

Фото Владислава Мусиенко