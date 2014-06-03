В ходе АТО на Донбассе уничтожены 300 боевиков

В Донецкой области в ходе активной фазы АТО были уничтожены более 300 боевиков.

Об этом сообщил представитель штаба АТО Владислав Селезнев, передает "Интерфакс-Украина".

"Продолжается активная фаза АТО возле Красного Лимана и в Семеновке. Силы боевиков тают. Есть предварительная информация, что более 300 боевиков уже уничтожены", - отметил он.

Селезнев также отметил, что силы АТО потеряли одного человека в результате обстрела БТР в колонне, которая шла из Изюма в Славянск. По его словам, есть также информация о ранении 13 человек, двое из которых находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

Напомним, ранее в ГПУ сообщили, что в Луганской и Донецкой областях террористами были убиты 181 человек, почти 300 получили ранения.