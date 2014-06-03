АТО под Славянском: жестокие бои, перемирие и паника среди боевиков

В ходе антитеррористической операции под Славянском было объявлено перемирие.

Об этом на своей странице в Twitter Cлавянска написал Андрей Краснощеков.

"Красный Лиман. Перемирие до 14.00, дальше, если боевики не сдадутся - полная зачистка. Среди сепаратистов паника", - пишет он.

По информации активиста Виталия Уманца, в Красном Лимане возобновился бой, террористы пытаются вытеснить военных из города.

"Террористы нарушили перемирие и предпринимают попытку выбить Нацгвардию из города. Пока безуспешно. Террористы несут потери. Много брошенных на поле боя (в посадке) убитых и раненых террористов. Много 200 (убитых – ред.) и 300 (раненых – ред.). 300 в ЦРБ (Центральная районная больница). ЦРБ охраняют террористы. Сепаратистов "охраняют" наши снайперы, которые взяли их в плотное кольцо", - написал он на своей странице в Facebook.

Позже он написал: "Лиман отбит у колорадов! Вывесили Украинский флаг! Бойцы Нацгвардии проводят зачистку города, идет проверка домов, квартир, подвалов, чердаков. Проходит зачистка больницы и гаражного кооператива. В гаражах пожар, пожарные не могут к ним прорваться" – отметил он.

"Жители северной части Славянск сегодня утром наблюдали дым над постом Царицыно, над Семеновкой, над Восточным", - пишут пользователи в соцсети.

Ранее Аваков сообщил, что под Славянском идет активная наступательная фаза антитеррористической операции.

Также сообщалось, что украинские военные возобновили артобстрел блокпостов террористов возле Семеновки.



видео: RuptlyTV

