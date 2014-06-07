Лукашенко приедет на инаугурацию Порошенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в инаугурации пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Белорусская сторона получила приглашение на инаугурацию президента Украины ранее, но до сегодняшнего дня не сообщала об уровне участия в церемонии.

Напомним, что Лукашенко заявил, что он готов сотрудничать с Порошенко, ведь в Украине "живет наш народ, там же такие, как мы, люди".

Также напомним, что Порошенко победил на выборах президента 25 мая в первом туре, набрав 54,7% голосов.

Подтверждено участие 56 иностранных делегаций. Из них 24 - на уровне глав государств, правительств, парламентов и руководителей международных организаций.

Больше об инаугурации Порошенко читайте в спецтеме "Главреда".