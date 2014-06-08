Саакашвили посоветовал Порошенко не поддаваться на провокации России

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что он собирается помогать новому президенту Украины Петру Порошенко. Также он посоветовал ему не прекращать АТО и не поддаваться на провокации со стороны РФ.

Об этом Саакашвили заявил в интервью ТСН.

Со слов экс-главы Грузии стало известно, что уже вскоре в Украину прибудет команда грузинских реформаторов, которая еще несколько лет назад создала "грузинское экономическое чудо".

Также он выразил мнение, что Порошенко является президентом военного времени и ему нужна поддержка.

В то же время Саакашвили заявил, что в КГГА, а также в Министерстве юстиции есть грузинские советники.

"Я не могу работать, но есть очень много грузин, которые работают", - заявил он.

При этом в отношениях с Россией экс-президент Грузии посоветовал Порошенко держаться прочной позиции и ни в коем случае не прекращать АТО, а также не поддаваться на провокации со стороны РФ.

Он подчеркнул, что только так надо договариваться с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме вышесказанного напомним, ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что избрав Петра Порошенко в первом туре выборов, украинцы сделали лучший выбор из всех кандидатов, учитывая текущие проблемы страны.