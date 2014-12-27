От субботы до субботы. Бюджетный энтузиазм, усиление Турчинова и перепады в Крыму

Правительство и парламент сошлись в клинче вокруг бюджета-2015, и на этом фоне проблемы отдельных парламентариев отходят на задний план. Полномочия секретаря СНБО выросли на фоне кризисных явлений внутри коалиции "Европейская Украина". Парламент отказался от внеблокового статуса. Крым в полном объеме ощутил статус оккупированной территории.

Бюджетный процесс в Украине традиционно является непростым, но обсуждение сметы государственных доходов и расходов на 2015 год рискует побить все рекорды противостояний и взаимных обвинений. С одной стороны, у правительства не было достаточно времени на разработку адекватного стоящим перед государством вызовам проекта бюджета, с другой – существуют весомые противоречия внутри коалиции "Европейская Украина". Сглаживать их придется в режиме без выходных, ведь Кабинет министров не только предложил внушительный, более 50 млрд грн дефицит госбюджета, но и настаивает на принятии 40 законопроектов, призванных усовершенствовать налоговую систему и бюджетные отношения внутри страны. Следует признать, что Верховная Рада встретила правительственные инициативы без одобрямса, поэтому вероятность принятия бюджета с шампанским и оливье на рабочих депутатских местах достаточно высока. Премьеру же придется заручаться реальной поддержкой для осуществления обещанной им шоковой терапии украинской экономики.

Тревожным звонком для Арсения Яценюка о необходимости учитывать интересы депутатского корпуса стала заминка с расширением полномочий СНБО. Капризная коалиционная троица – "Самопоміч", РПЛ и "Батьківщина" - показали наличие у них собственного мнения, с которым старшим партнерам по большинству придется считаться. Каждой фракцией двигали свои мотивы, но в итоге Александр Валентинович не сразу дождался наращивания своих полномочий. И дело здесь не только в Турчинове и Порошенко, назначающем и увольняющем секретаря СНБО, но и в наличии внутри коалиции противоречий. Накануне предметного рассмотрения бюджета общество получило возможность полюбоваться не только противоречиями между фракциями большинства, но и демаршами отдельных парламентариев.

Зато за отмену внеблокового статуса проголосовало конституционное большинство парламентариев, поскольку отказ от самоограничений в реализации независимого внешнеполитического курса давно перезрел. Правда, отказ от внеблокового статуса не означает, что Украина на всех парах двинется в НАТО, скорее, можно говорить о реальном выборе евроатлантического вектора развития страны. Но реализовать его придется через проведение масштабных и глубоких преобразований, на которые уйдет не один год. Россия, как и следовало ожидать, отреагировала на решение украинского парламента нервно.

Проявился в "Аргументах и фактах" Виктор Янукович, уже давно не радовавший украинцев собственными рассуждениями о политической ситуации в стране. Четвертый президент упомянул Сергея Лёвочкина в качестве возможного инициатора разгона Евромайдана и Александра Турчинова как виновника в эскалации насилия на Донбассе. Вернуться в Украину Виктор Федорович по понятным причинам не обещает.

Пока в странах Запада политики отбыли на рождественские каникулы, Украина решает тактические задачи на собственной территории. Результатом встречи контактной группы по урегулированию на Донбассе в Минске стал массовый обмен пленными и арестованными: 150 украинских военных и добровольцев вернулись домой в обмен на 222 человека, отбывших на территорию ДНР и ЛНР. Но не Донбассом единым определяются отношения между Россией и Украиной. Периодически отключая поставки электроэнергии в Крым, объявив о закрытии железнодорожного и автомобильного сообщения с полуостровом, официальный Киев интенсифицировал борьбу за возобновление поставок угля в Украину если не из оккупированного Донбасса, то закупленного в России антрацита. Говорить о нормализации отношений рано, но Украина пытается навязывать свою игру.