Ющенко объяснил, почему Путин оккупировал Крым и Донбасс

29 декабря 2014, 16:44

Ющенко отметил, что Путин пришел туда, где меньше всего украинского, где нет нашего языка, нашей памяти, нашей церкви.

Виктор Ющенко

Оккупированные Россией Крым и часть Донбасса менее украинские, нежели другие части Украины. Президент РФ Владимир Путин пойдет там, где стоят памятники Ленину, где чужбина чужбиной.

Об этом бывший президент Виктор Ющенко заявил в интервью "Украинской правде".

"Я понимаю, что можно ругать, конечно, оккупанта, Путина, который сошел с ума, но, с другой стороны, есть ощущение, что он пришел туда, где меньше всего украинского, где нет нашего языка практически, где нет нашей памяти, где нет нашей церкви, где нет нашей культуры", - сказал он.

По его мнению, что там "стоят памятники Ленину, где чужбина чужбиной, где много из того, что свойственно было для цельной и неделимой нации, утрачено".

При этом Ющенко подчеркнул, что считает эти территории украинскими и что они обязательно будут возвращены назад.

"Это моя земля, и я все сделаю, чтобы клочок этой земли никому другому в руки не попал, кроме нашего государства и нашей нации. Вместе с тем, ты чувствуешь, что есть люди, и многие люди, которые к этому относятся по-другому", - заявил экс-президент.

Ющенко также уверен, что Украина возвратит и Крым и оккупированный боевиками Донбасс.

"Мы его, безусловно, вернем. Путину не нужно это. Путин, клея свой "русский мир", конечно, видит Украину здесь как ключевого фигуранта. Украина - основной источник русификации. И от этого никуда не денешься. Он Украины в покое не оставит. Но не надо на это банально смотреть, что речь идет только о территории. Вовсе нет.

Обидно иногда, что время, которое у нас сегодня есть, которое бы мы могли использовать для глубокой мобилизации собственной. Путин пойдет там, где стоят памятники Ленину, где чужбина чужбиной, где многое из того, что свойственно было для цельной и неделимой нации, потеряно. Поэтому там как раз формируются коридоры для такой имперской, такой хитрой, подлой, как КГБисты делают, политики в отношении отдельных территорий, отдельных государств", - подчеркнул экс-президент.

Напомним, ранее генерал-лейтенант, экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский заявил, что Украина должна стать экономически сильным членом Евросоюза и Североатлантического альянса, чтобы иметь возможность  ввернуть оккупированные Россией территории – Крым и часть Донбасса.

фото: pravda.com.ua

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