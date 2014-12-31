Боевики продолжают провокации: обстреляли шахту и 11 раз позиции украинских военных

За минувшую ночь ситуация в зоне АТО существенным изменениям не подверглась, хотя боевики обстреливали позиции украинских военных 11 раз.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на своей странице Facebook.

"Боевики продолжали вооруженные провокации, обстреливая украинских военнослужащих из стрелкового оружия, гранатометов и минометов. Бандиты 11 раз открывали огонь по позициям наших воинов", - сказал пресс-офицер штаба Леонид Матюхин..

По его словам, наиболее горячо было на донецком направлении.

"Ночью незаконные вооруженные формирования дважды из стрелкового оружия обстреляли Марьинку. Два раза террористы открывали гранатометный и минометный огонь по донецкому аэропорту, населенным пунктам Пески и Гранитное", - отметил пресс-секретарь.

Также террористы обстреляли шахту "Пролетарская", что входит в состав государственной холдинговой компании "Луганскуголь".

"Из гранатомета бандиты обстреляли шахту "Пролетарская" на Луганщине", - сказал он.

Кроме того, по словам прессс-секретаря, террористы из стрелкового оружия обстреляли окраины населенных пунктов Дебальцево и Редкодуб.

После 19:00, 30 декабря, было зафиксировано ведение воздушной разведки с применением беспилотника вблизи населенного пункта Виноградное.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Тымчук отмечал, что командование боевиков и российских военнослужащих продолжает сосредотачивать артиллерию и бронетехнику и танки на Первомайско-Артёмовском направлении рядом с буферной зоной.