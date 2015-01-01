Украинские саперы заминировали часть побережья Азовского моря

Украинские военные заминировали часть побережья Азовского моря.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на своей странице в Facebook.

По информации штаба, военные саперы на юге Донецкой области отработали задачи по противодействию высадке десанта противника с моря, а также защиты береговой линии около важного объекта.

"Военные инженеры, в составе двух подвижных отрядов заграждения, установили десятки противодесантных мин вдоль участка побережья.

Украинские воины выходили в море на плавающих транспортерах в сложных погодных условиях: при сильном ветре и шторме в 2-4 балла", говорится в сообщении.

Напомним, 29 декабря выезды из Мариуполя были перекрыты из-за угрозы возможных провокаций боевиков и чтобы не допустить возможных диверсий.

