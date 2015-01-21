В Украину вторглись еще 2 тыс. военных России, танки и БТРы - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что в Украину вторглись еще более 2 тыс. российских военных, а также 200 танков и бронетранспортеров.

Об этом он сообщил в эфире телеканала Bloomberg Europe TV, пишет Укринформ.

"Ситуация ухудшается. Мы сейчас получили информацию, что еще более 2 тысяч российских военных пересекают нашу границу и более 200 танков и бронетранспортеров", - отметил глава государства.

"Это создает очень большой риск дальнейшей эскалации ситуации", - добавил Президент.

В то же время Порошенко подчеркнул, что в настоящее время ситуация все же не настолько сложна, как была в августе прошлого года. В частности, на нескольких участках украинские силовики продолжают сдерживать "наступательную операцию России".

"Но, учитывая дополнительные силы, которые заходят в мою страну, ситуация может ухудшиться в течение нескольких дней", - сказал он.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что, по данным украинских спецслужб, на востоке нашей страны находятся от 8-ми до 9 тыс. 500 российских солдат.