На Луганщине боевики используют до 25 танков, до 40 единиц бронетехники и 12 установок "Град"

На протяжении последних суток на участке Крымское – Славяносербск Луганской области продолжались бои между передовыми подразделениями украинских войск, обороняющими рубеж и плацдарм по р. Северский Донец, и пытающимися наступать формированиями боевиков и российских войск. Стороны активно обменивались артиллерийскими ударами.

Об этом сообщает народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По информации Тымчука, противник широко применял бронетехнику и артиллерию.

"На участке между н.п.Новотошковское и Смелое действует до 25 танков, до 40 единиц другой бронетехники, а также артиллерийская группа из 35 ед. артиллерии (включая 12 установок РСЗО БМ-21 "Град") российско-террористических войск.

Противник в данном районе предпочитает действовать несколькими небольшими манёвренными ударными группами, пытаясь обходить и блокировать позиции и блокпосты украинских войск. В свою очередь, украинские войска ведут весьма интенсивный заградительный артиллерийский огонь и отвечают короткими и мощными контратаками по пытающимся вклиниться группам противника", - сообщает нардеп.

Ранее Тымчук сообщил о том, что террористы заняли населенный пункт Красный Партизан.

"В результате боя противник продвинулся вперед и занял н.п. Красный Партизан, однако продвинуться до н.п.Троицкое не смог, попав под удар украинской артиллерии", -написал он.