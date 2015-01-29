Боевики не смогли оттеснить силовиков под Никишино: перебрасывают резервы под Енакиево

В районе н.п.Никишино Донецкой области боевики не смогли оттеснить украинские подразделения с их позиций.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По его информации, "после того, как противник подтянул подкрепление, боевики так и не смогли оттеснить украинские подразделения с их позиций. В данном районе отмечается действие тактической группы террористов (порядка 300 чел., миномётная батарея, до 10 ед. бронетехники), которая периодически пытается зайти во фланг нашим войскам.

В район н.п.Енакиево переброшен "резерв" противника - 12 БТР и БМП плюс 4 танка", - отмечает эксперт.

"В районе н.п.Светлодарск, Луганское, Мироновское артиллерия боевиков продолжала наносить удары по гражданским объектам. Отмечаются множественные разрушения жилого фонда, мирные жители массово выезжают в сторону Артёмовска. Схожая ситуация в районе н.п. Авдеевка, где отмечаются сильные разрушения гражданских объектов от огня террористов", - пишет Тымчук.

Нак сообщили в штабе АТО, за минувшую ночь боевики 103 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Однако, бойцы ВСУ и других военных формирований на Донбассе, прочно стоят на своих позициях и дают достойный отпор террористам.

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