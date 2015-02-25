Военный эксперт объяснил, как Украине добиться введения миротворцев ООН на Донбасс

Если Украина хочет прекратить кровопролитие на Донбассе, ей нужно добиваться признания России страной-агрессором и настаивать на вводе миротворческих сил ООН на восток нашей страны.

Об этом директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал в комментарии "Главреду".

"У нас возлагаются большие надежды на то, что миротворческая миссия станет некой силой, которая разъединит наши и пророссийские войска. Но, как правило, такие миссии начинают действовать только после заключения определенного соглашения о вводе миротворческих войск. Таким соглашением могли бы стать договоренности "Минск-1", которыми была определена линия разграничения и буферная зона, и именно в эту буферную зону могла бы быть введена миротворческая миссия", — рассказал военный эксперт.

По его словам, это не может быть полицейская миссия: "Хотя наши чиновники говорят именно о полицейской европейской миссии, такая миссия уже существует и работает — оказывает консультативные услуги, предоставляет помощь в реформировании милиции и других органов, занимающихся соблюдением прав человека. Таковы основные задачи этой миссии".

"Напомню, что Европейский Союз провел всего одну военную операцию — в Боснии и Герцеговине в ответ на насилие, которое присутствовало там, на месте. Все остальные миссии ЕС были исключительно полицейскими, и они вводились на территорию конфликта тогда, когда на то было согласие обеих сторон конфликта. Если мы говорим о разъединении войск, то это уже не полицейская миссия", - подчеркнул Сунгуровский.

"Нужно соглашение о разведении войск. "Минск-1" был таким соглашением, а "Минск-2" уже не является таковым. Сейчас есть соглашение об отводе исключительно тяжелой артиллерии, но нет ни слова о создании буферной зоны, ни слова об отводе бронетанковой техники и другого легкого вооружения и, тем более, там нет ни слова об отводе войск. Поэтому — куда вводить такую миротворческую миссию?", — задал резонный вопрос директор военных программ Центра Разумкова.

"Кроме того, — говорит эксперт, — если вводить полицейскую миссию под эгидой региональных организаций по безопасности (это, в принципе, приветствуется Советом Безопасности ООН), то это делается по ст.6 Устава ООН. Если же применяются силовые операции (это уже ст.7 Устава ООН), то нужна резолюция СБ, которая бы определяла мандат этой миссии. А для этого нужно голосование, в том числе, и России, которая точно наложит вето. Чтобы этого не случилось, сначала необходимо всем четко признать Россию страной-агрессором, а потом уже поднимать вопрос о принятии такой резолюции и создании такой миссии".

В то же время Сунгуровский подчеркнул, что если Украина серьезно относится к вопросу о вводе миротворцев ООН и действительно хочет прекратить кровопролитие хотя бы на время, то ей необходимо и дальше продавливать эту тему и настаивать на этом.

Напомним, в случае, если Совбез ООН и латвийский Сейм примут решение, вооруженные силы Латвии готовы принять участие в миротворческой операции на Донбассе.