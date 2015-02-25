Военный эксперт объяснил, как Украине добиться введения миротворцев ООН на Донбасс

25 февраля 2015, 11:42

Евросоюз провел всего одну военную операцию —  в Боснии и Герцеговине, говорит Сунгуровский.

Николай Сунгуровский

Если Украина хочет прекратить кровопролитие на Донбассе, ей нужно добиваться признания России страной-агрессором и настаивать на вводе миротворческих сил ООН на восток нашей страны.

Об этом директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал в комментарии "Главреду".

"У нас возлагаются большие надежды на то, что миротворческая миссия станет некой силой, которая разъединит наши и пророссийские войска. Но, как правило, такие миссии начинают действовать только после заключения определенного соглашения о вводе миротворческих войск. Таким соглашением могли бы стать договоренности "Минск-1", которыми была определена линия разграничения и буферная зона, и именно в эту буферную зону могла бы быть введена миротворческая миссия", — рассказал военный эксперт.

По его словам, это не может быть полицейская миссия: "Хотя наши чиновники говорят именно о полицейской европейской миссии, такая миссия уже существует и работает —  оказывает консультативные услуги, предоставляет помощь в реформировании милиции и других органов, занимающихся соблюдением прав человека. Таковы основные задачи этой миссии".

"Напомню, что Европейский Союз провел всего одну военную операцию —  в Боснии и Герцеговине в ответ на насилие, которое присутствовало там, на месте. Все остальные миссии ЕС были исключительно полицейскими, и они вводились на территорию конфликта тогда, когда на то было согласие обеих сторон конфликта. Если мы говорим о разъединении войск, то это уже не полицейская миссия", - подчеркнул Сунгуровский.

"Нужно соглашение о разведении войск. "Минск-1" был таким соглашением, а "Минск-2" уже не является таковым. Сейчас есть соглашение об отводе исключительно тяжелой артиллерии, но нет ни слова о создании буферной зоны, ни слова об отводе бронетанковой техники и другого легкого вооружения и, тем более, там нет ни слова об отводе войск. Поэтому — куда вводить такую миротворческую миссию?", — задал резонный вопрос директор военных программ Центра Разумкова.

"Кроме того, — говорит эксперт, — если вводить полицейскую миссию под эгидой региональных организаций по безопасности (это, в принципе, приветствуется Советом Безопасности ООН), то это делается по ст.6 Устава ООН. Если же применяются силовые операции (это уже ст.7 Устава ООН), то нужна резолюция СБ, которая бы определяла мандат этой миссии. А для этого нужно голосование, в том числе, и России, которая точно наложит вето. Чтобы этого не случилось, сначала необходимо всем четко признать Россию страной-агрессором, а потом уже поднимать вопрос о принятии такой резолюции и создании такой миссии".

В то же время Сунгуровский подчеркнул, что если Украина серьезно относится к вопросу о вводе миротворцев ООН и действительно хочет прекратить кровопролитие хотя бы на время, то ей необходимо и дальше продавливать эту тему и настаивать на этом.

Напомним, в случае, если Совбез ООН и латвийский Сейм примут решение, вооруженные силы Латвии готовы принять участие в миротворческой операции на Донбассе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Донбасс Россия Украина миротворцы эксперт ООН Сунгуровский агрессор миссия
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять