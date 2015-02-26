Порошенко проводит срочное совещание силовиков - СМИ

Сегодня, 26 февраля, Президент Украины Петр Порошенко проводит совещание с руководителями силовых ведомств.

Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает ТСН со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам собеседника, совещание проходит в Администрации Президента.

Ранее сообщалось, что Президент может дать приказ об отводе тяжелых вооружений от линии соприкосновения на Донбассе. "Мы ожидаем заявление президента сегодня", - сказал источник Reuters.