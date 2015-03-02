Патриарх Филарет наградил Савченко орденом - за мужество

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет наградил украинскую летчицу и депутата Надежду Савченко церковной медалью "За мужество" святого великомученика Георгия Победоносца.

Об этом он объявил во Владимирском соборе перед началом молитвы за здоровье и освобождение Надежды Савченко, сообщает Радио Свобода.

"1 марта 2015 года указом Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета народный депутат Украины Надежда Савченко, которая борется за свое освобождение из русского плена, награждена орденом святого великомученика Георгия Победоносца. Лозунгом этой награды является "За борьбу со злом", - отметил Патриарх.

Напомним, 1 марта по всей Украине проходят акции в поддержку заключенной Надежды Савченко.

Как известно, 25 февраля Мосгорсуд признал законным арест Савченко до 13 мая.

Украинка голодает с 15 декабря 2014 года. 20 февраля она отказалась от инъекций глюкозы, которые поддерживали ее жизнь.

Летчица уверена, что может выдержать 99 дней голодовки.