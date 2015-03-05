Луценко предупредил: скоро в Украине могут возобновиться военные действия

Лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко заявил, что через два месяца в Украине могут возобновиться широкомасштабные военные действия.

Об этом он сообщил на заседании Верховной Рады во время рассмотрения законопроекта об увеличении численности Вооруженных Сил Украины, пишет Еспресо.TV.

"Уже через два месяца есть вероятность возобновления широкомасштабных военных действий", - предупредил нардеп.

Напомним, ранее Юрий Луценко заявил, что в марте-апреле Россия готовит бунты в ряде крупных украинских городов. Больше об агрессии РФ и ситуации на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".