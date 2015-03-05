Политолог об убийстве Немцова: оно было выгодно и Путину, и оппозиции

Убийство российского оппозиционера Бориса Немцова вполне вписывается в логику действий режима президента РФ Владимира Путина, поскольку он хочет занять выгодную позицию "над схваткой".

Об этом доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный рассказал на чате в "Главреде".

"Уже сегодня понятно, что убийство Немцова не стало "Рубиконом" для русского сознания и политической ситуации в соседнем государстве. Это событие вписывается в общую логику консолидации режима Путина и постепенного уничтожения его оппонентов", — поделился мнением политолог.

"Во многих комментариях можно проследить дальнейшей канализации политического конфликта. Он будет разворачиваться между российским "Антимайданом" и либеральной "пятой колонной". Режим Путина в этой ситуации будет выгодную позицию "над схваткой" и выступать в качестве гаранта государственности и покоя рядовых граждан", — считает эксперт.

Он также заметил, что версии об "украинском" или "исламском" следе не достаточно убедительны и мало касаются вопроса о том, кому это было выгодно.

"Если взять за основу внутреннюю российскую версию убийства, то парадокс заключается в том, что оно выгодно всем: для оппозиции это шанс для нового политического порядка дня, новый стимул консолидации и возможности достучаться до широких российских масс. Для путинского режима это убийство является возможностью спровоцировать протест и эффективно его нейтрализовать", — подытожил Розумный.

Напомним, что директор компании Berta Communications, политтехнолог Тарас Березовец считает: стреляя в Немцова, Путин убивал память о свободной России.

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