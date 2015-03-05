В МИД не советуют украинцам ездить в Россию

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам при планировании поездок в Россию реально оценивать существующие риски и угрозы и тщательным образом взвешивать необходимость в осуществлении таких путешествий.

Об этом сообщили в пресс-службе МИДа.

С обеспокоенностью отмечает, что в последнее время нормой стали случаи безосновательного задержания граждан Украины на территории Российской Федерации, отсутствие гуманного отношения к украинцам со стороны российских правоохранительных органов, их несовместимого с человеческим достоинством поведения, применения к нашим соотечественникам недопустимых методов физического и психологического воздействия, в том числе – пыток, отметили в МИДе.

Как сообщили в ведомстве, такими действиями, а также многочисленными фактами неуведомления консульских учреждений Украины в РФ о задержании украинцев, необеспечения их неотъемлемого права на встречу с консульским должностным лицом, российская сторона грубо нарушает универсальные нормы международного права в сфере соблюдения прав и свобод человека, а также свои международно-правовые обязательства в соответствии с Венской конвенцией о консульских отношениях 1963 года и Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией от 1994 года.

Украинская сторона подчеркивает, что грубые нарушения Россией своих международно-правовых обязательств, в том числе в сфере консульских отношений, приобрели системный характер.

В этом контексте Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины при планировании поездок в Российскую Федерацию реально оценивать имеющиеся риски и существующие угрозы и тщательным образом взвешивать необходимость в совершении таких поездок.

При возникновении на территории России любых случаев задержания, негуманного поведения, физического и психологического давления со стороны российских органов или граждан Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинским гражданам безотлагательно обращаться на горячую линию Центра оперативного реагирования Министерства (+38 044) 238-16-57, или непосредственно на горячие линии консульских учреждений Украины, расположенных на территории РФ.

Напомним, в России с 10 января вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым, более чем 1 миллиону иностранцев может быть закрыт въезд в РФ на 10 лет за превышение срока законного пребывания.