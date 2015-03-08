МН17 был сбили ракетой, которая есть у России, но нет в Украине - СМИ

Международная комиссия по расследованию гибели малайзийского "Боинга" MH-17 установила тип вооружения, которым был уничтожен пассажирский самолет.

Об этом со ссылкой на данные источников "Цензор.Нет" сообщил Юрий Бутусов в своем Facebook.

"Это российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1-2". Уникальное российское оружие, разработанное в 1994-1997 годах, принято на вооружение ВС РФ в 1998 году", - подчеркнул он.

По данным издания, "ракета 9М317 комплекса "Бук-М1-2" имеет уникальные поражающие элементы, которые не повторяются ни в одной другой модификации "Буков".

"На вооружении Украины таких ракет не было и нет", - отметил Бутусов.

Также он заметил, что, по имеющейся информации, "для того, чтобы разоблачить режим Путина, западным спецслужбам пришлось организовать операцию по закупке такой ракеты через посредников в самой Российской федерации".

Напомним, ранее в Сети уже появлялась подобная информация, однако никаких технических деталей не сообщалось.