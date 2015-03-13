Россия направила на Донбасс внеочередной "гумконвой": колонна везет 250 тонн грузов

13 марта 2015, 11:40

Колонна разделится на две: одна отправится в Донецк, другая проследует в Луганск.

Россия двинула на Донбасс внеочередной «гумконвой», иллюстрация

Внеочередная дополнительная колонна МЧС России отправилась на Донбасс, сообщил замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Олег Воронов.

Об этом передает Интерфакс.

"Она вышла из Донского спасательного центра МЧС и следует к государственной границе", - сказал он.

Более 50 машин везут в Донецкую и Луганскую области свыше 250 тонн грузов.

"Перед границей колонна разделится на две: одна отправится на пункт пропуска "Матвеев Курган" и после таможенных процедур - в Донецк, другая пройдет таможенное оформления на пункте пропуска "Донецк", откуда проследует в Луганск", - рассказал Воронов.

Он уточнил, что в два региона будет доставлено одинаковое количество грузов.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия собралась направить на Донбасс два внеплановых "гумконвоя".

Отметим, что ранее Президент Петр Порошенко рассказал о "гуманитарной" помощи из России: оружие и топливо для танков.

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