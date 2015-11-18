Януковичу, Азарову и Захарченко объявлены подозрения в принятии "диктаторских законов" — ГПУ

Правительство беглого Президента Украины Виктора Януковича неправомерно легализовало применение спецсредств против протестующих во время Майдана.

Об этом заявил начальник управления специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, пишет "112 Украина".

По словам Горбатюка, "правительство было привлечено к нормативному обеспечению противодействий протестным акциям" времен Революции Достоинства, в частности, речь идет о принятии 22 января ряда постановлений "с грубым нарушением требований законодательства", которые касались ряда постановлений, касающихся разрешения использовать против протестующих ряда спецсредств.

По его словам, здесь были объявлены подозрения Виктору Януковичу, Николаю Азарову, Виталию Захарченко (тогдашнему главе МВД), и двум его замам, а также заместителю главе Минздрава.

По его словам, вынесено также подозрение экс-вице-спикеру Игорю Калетнику, экс-депутатам Рады Александру Ефремову, Владимиру Олийныку, Сергею Гордиенко и еще 11 депутатам, которые были членами счетной комиссии во время принятия январских законов.

По его словам, о подозрении по результатам расследований по акциям протестов во время Евромайдана в регионах сообщили 42 людям.

Ранее в ГПУ заявили, что 20 февраля 2014 года силовики Януковича выдали "титушкам" с мобилизационных складов МВД 408 автоматов и 90 тысяч патронов.

Напомним, 22 января 2014 года Кабмин Азарова утвердил положение, которое разрешает правоохранителям использовать дополнительные спецсредства, если митингующие нарушают порядок проведения акций протеста. Согласно распоряжению Кабмина, были сняты ограничения в виде низкой температуры на использование водометов.

Кабмин также разрешил милиции использовать ручные дымовые гранаты и новые газовые и светошумовые гранаты.

Как известно, в феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены, больше всего из них — 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек.