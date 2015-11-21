Порошенко: Революция Достоинства — изменила историю Европы и мира

Революция Достоинства стала событием, которое изменило историю Европы и мира.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко накануне закрытого показа документального фильма "Зима в огне" для семей Героев Небесной Сотни (лента посвящена событиям Революции Достоинства), пишет УНИАН.

"Несмотря на то, что прошло всего два года с (момента) исторических событий на Майдане, уже сейчас можно оценить величие этого события, которое навсегда изменило историю не только моего государства, оно навсегда изменило историю Европы и мира. И это сделали тысячи и миллионы героев, героев, которые за 93 дня свергли преступный режим", — сказал глава государства.

Порошенко также вручил режиссеру фильма "Зима в огне" Евгению Афинеевскому государственную награду "Крест Ивана Мазепы".

Напомним, сегодня, 21 ноября, Украина отмечает День достоинства и свободы.