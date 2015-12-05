Германия использует свое председательство в ОБСЕ для решения конфликта на Донбассе

В Белграде проходит заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Вопрос войны на востоке Украины стал камнем преткновения в принятии финальной министерской декларации ОБСЕ и будет оставаться приоритетным в работе организации в следующем году.

В этом заверил министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер, принимая эстафету председательства у своего сербского коллеги Ивицы Дачича, сообщает ТСН.

"Необходимо сделать все для выполнения Минских договоренностей. В 2016 году продолжим работать над имплементацией минского протокола, будет продлен мандат Специальной Мониторинговой миссии, а также встречи в "нормандском формате". Также следует обеспечить возможность проведения выборов на Донбассе", — рассказал Штайнмайер.

В течение двух дней Совета министров ОБСЕ в Белграде звучала острая критика в адрес России за невыполнение минских договоренностей.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отреагировал на нее прогнозируемо, в присущей ему манере.

"ОБСЕ — политически ангажированная организация, которая обслуживает интересы лишь одной группы стран", — заявил он.

Вопрос войны на востоке Украины, в частности, стал камнем преткновения в принятии финальной министерской декларации ОБСЕ. Почти десять часов стороны не могли согласовать свои позиции. В конце концов сошлись на том, что необходимо преодолевать последствия украинского кризиса, хотя и не достигли консенсуса относительно причины его возникновения.

"Несмотря на то, что некоторые пункты не были изучены, ОБСЕ и в дальнейшем будет работать над украинским вопросом, ведь это единственная международная организация, привлеченная в качестве посредника в украинском кризисе. Мы призываем все стороны к выполнению минских соглашений и политическому диалогу", — заявил председатель ОБСЕ Ивица Дачич.

Наряду с темой войны на востоке Украины в совместной декларации также говорится о борьбе с терроризмом, торговлей наркотиками, расовой и этнической дискриминацией и мигрантским кризисом.

Напомним, ранее Франк-Вальтер Штайнмайер выразил мнение, что привлечение Российской Федерации к урегулированию сирийского кризиса будет способствовать решению конфликта в Украине.

видео: ТСН.